28.12.2016 | Online-Literaturforum

Mit diesen Büchern bereiten Sie sich optimal auf die Prüfung zum Bilanzbuchhalter (IHK) vor.

Der Abschluss zum Bilanzbuchhalter (IHK) gilt als Gütesiegel für Experten im Rechnungswesen. Für die herausfordernde Prüfung ist eine intensive Vorbereitung unerlässlich. Hier finden Sie geeignete Unterstützung.

Umfangreiches Lehrbuch mit digitaler Unterstützung

Dieses Werk bietet eine umfangreiche Unterstützung zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Bilanzbuchhalter (IHK). Es behandelt Erstellung und Anwendung einer Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzwirtschaftliches Management, Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen nach nationalem Recht, Erstellen von Abschlüssen nach internationalen Standards, Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre, die Berichterstattung sowie Organisations- und Führungsaufgaben. Zahlreiche Übersichten illustrieren den Stoff. Eine Vielzahl von Aufgaben mit Lösungen, Bearbeitungshinweisen und Recherche-Empfehlungen fördert die Erarbeitung der Thematik. Knappe Einführungen helfen bei der thematischen Einordnung. Darüber hinaus steht ein Online-Service mit Korrekturen, Aktualisierungen sowie weiteren Lernhilfen zur Verfügung.

Wünsche, Manfred: Prüfungsvorbereitung Bilanzbuchhalter IHK: Gezielt das lernen, was in den Prüfungen verlangt wird. 7., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler 2016 – 635 Seiten, Buch 44,99 EUR / E-Book 34,99 EUR

Übungsmaterial zu Jahresabschluss, IFRS und Steuerrecht

Dieser Band erscheint in der Reihe „NWB Bilanzbuchalter“ und bereitet auf die Bilanzbuchhalter-Prüfung vor. Er befasst sich mit den Themenbereichen Jahresabschluss, IFRS-Grundlagen und Steuerlehre. 164 Übungsaufgaben mit Lösungen erfassen einen wesentlichen Teil der fachlichen Anforderungen an Bilanzbuchhalter, die in der IHK-Prüfung nachzuweisen sind. Sowohl Aufgaben als auch Lösungen sind relativ umfangreich und differenziert. Inzwischen hat der Verlag für Februar 2017 die 20. vollständig überarbeitete Auflage mit ca. 400 Seiten zu einem Preis von ca. 37,90 EUR angekündigt. Der Band 2 umfasst die Themenfelder Berichterstattung, Recht, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzwirtschaftliches Management. Er enthält den Angaben nach 194 Übungsaufgaben mit Lösungen.

Kuntzmann, Jörg / Neumann-Tomm, Axel: Prüfungstraining für Bilanzbuchhalter, Band 1. 19., vollständig überarbeitete Auflage. Herne: NWB 2016 – 358 Seiten, 37,90 EUR einschließlich Online-Version.

Lehrbuch zum Prüfungsfach Bilanz und Steuerpolitik

Dieser Titel bereitet auf die Prüfung zum „Geprüften Betriebswirt (IHK)“ vor, und zwar im Prüfungsfach Bilanz und Steuerpolitik des Unternehmens.

Die Neuauflage befasst sich mit diesen Themen: Das Steuersystem in seiner Bedeutung für das Unternehmen, Zielorientierter Einsatz der Instrumente der Bilanzanalyse, Unterstützung der Unternehmensziele durch Bilanz- und Steuerpolitik, Internationale Rechnungslegungsvorschriften sowie systematische Übersichten und allgemeine Prüfungshinweise. Das Buch ist recht übersichtlich und lerngerecht aufbereitet. Zahlreiche Abbildungen veranschaulichen den Stoff. Vielfältige Aufgaben ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung mit dem Stoff.

Spångberg Zepezauer, Anna Karin: Geprüfter Betriebswirt (IHK) - Bilanz- und Steuerpolitik: Prüfungsvorbereitung, 5. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler 2017 – 299 Seiten, Buch 34,99 EUR / E-Book 26,99 EUR