Landbeschaffungsgesetz / § 37 [Teilweise Einigung]

(1) 1Einigen sich die Beteiligten über den Übergang oder die Belastung des Eigentums an dem zu enteignenden Grundstück oder anderer in § 12 Abs. 1 Buchstabe b genannter Rechte (Teil A) und über die Höhe der Entschädigung (Teil B), so hat die ...

mehr

4 Wochen testen