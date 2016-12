09.09.2015 | In eigener Sache

Die Balanced Scorecard zählt weiterhin zu den meistgenutzten Management Tools in Europa. Die meistgelesene deutsche Publikation dazu ist der „Taschenguide Balanced Scorecard“ mit über 35.000 verkauften Exemplaren. Jetzt ist das Standardwerk in der 5. Auflage erschienen.

Der Taschenguide zeigt, was sich hinter diesem Managementinstrument verbirgt. Lediglich ein neues Kennzahlensystem? Was hat es auf sich mit Begriffen wie Strategie, Leitbild, Vision oder Mission? Die Autoren machen das entscheidende Potenzial dieser Methode sichtbar: Mit ihr lassen sich die Aktionen von Menschen wirksam auf ein gemeinsames Ziel ausrichten!

In der neuen Auflage haben die Autoren die Schritte zur Erarbeitung der Strategie noch prägnanter herausgearbeitet. Zudem wurden die Abbildungen komplett neu gestaltet. Die bewährte Integration der Vorgehensweise in die Geschichte einer gemeinnützigen Einrichtung wurde beibehalten.

Das Buch

Taschenguide Balanced Scorecard

128 Seiten, zweifarbig, 7,95 EUR, ISBN 978-3-648-07819-8.

Gliederung

Balanced Scorecard – eine Einführung Entwicklung einer Balanced Scorecard

- Rahmenbedingungen abstecken: unsere Strategie

- In sieben Schritten zur Balanced Scorecard Umsetzen einer Balanced Scorecard

- Umsetzung der BSC im Unternehmen

- Erfolgreicher mit der Balanced Scorecard?

- Checkliste Balanced Scorecard

Die Autoren

Herwig R. Friedag ist Inhaber der Friedag Consult in Berlin. Er führt offene wie Firmen-Workshops zur Balanced Scorecard durch und moderiert Strategie-Entwicklungsprojekte. Im Internationalen Controller Verein e.V. leitet er einen internationalen Arbeitskreis.

Dr. Walter Schmidt ist Inhaber der Unternehmensberatung ask – Dr. Walter Schmidt in Berlin. Er ist Executive Advisor des Vorstands im Internationalen Controller Verein e.V und Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität zu Berlin.

