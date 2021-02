Mit der Formel XVERWEIS kann man in Excel 365 in Spalten suchen.

Kennen Sie das? Sie nutzen eine umfangreiche Kalkulation, die sich dynamisch steuern lässt, wenn man bestimmte Paramater verändert. Excel 365 bietet eine Vielzahl von Formeln an, um auch in dynamischen und komplexen Kalkulationen einen hohen Automatisierungsgrad zu erreichen, wie bspw. die Formel XVERWEIS.

XVERWEIS als Nachfolger für SVERWEIS

Mit Office 365 führt Excel einen Nachfolger für den SVERWEIS ein, den XVERWEIS. Der XVERWEIS bietet noch mehr Flexibilität, indem man nicht nur in Spalten, sondern auch in Zeilen oder Tabellen senkrecht oder waagerecht nach einem gewünschten Wert suchen kann. Damit macht er neben der genannten Formel auch weitere Formeln wie VERWEIS, WVERWEIS oder die INDEX/VERGLEICH Kombination überflüssig.

Die Formel XVERWEIS besteht dabei aus drei Pflichtargumenten und drei optionalen Argumenten, wobei in der Praxis die optionalen Argumente kaum zum Einsatz kommen:

=XVERWEIS(Suchkriterium; Suchmatrix; Rückgabematrix; [Wenn_nicht_gefunden]; [Vergleichsmodus]; [Suchmodus])

Ähnlich wie beim SVERWEIS beginnt die Formel mit einem Suchkriterium, dass dann in einer Suchmatrix gesucht wird. Neu ist hier, dass die Suchmatrix eine Spalte oder Zeile sein kann. Es wird auch nur die Spalte/Zeile benötigt, wo das Suchkriterium zu finden ist. Im Anschluss folgt die Rückgabematrix, also die Spalte/Zeile, wo das Ergebnis zu finden ist. Man benötigt wie beim SVERWEIS somit keinerlei Spaltenanzahl mehr, in dem der Wert rechts davon zu finden ist. Der XVERWEIS arbeitet unabhängig der Logik "von links nach rechts".

Formel WENNFEHLER wird ersetzt

Das optionale Argument „Wenn_nicht_gefunden“ zeigt den hinterlegten Wert an, wenn das gesuchte Suchkriterium nicht in der Suchmatrix auftaucht und ersetzt damit die Formel WENNFEHLER.

"Vergleichsmodus" bietet uns eine Alternative, wenn der exakte Wert nicht verfügbar ist.

1= nächst höhere Wert; -1 = nächst kleinere Wert; 2 = Platzhalter; 0 = genaue Übereinstimmung (immer als Standard hinterlegt).

"Suchmodus" gibt die Reihenfolge, in der gesucht werden soll, vor. Standardmäßig wird vom ersten bis zum letzten Element gesucht (Wert = 1). Rückwärts geht das mit dem Wert = -1.

Mit XVERWEIS in Spalten suchen

In dem Beispiel wollen wir im ersten Schritt anhand eines definierten Produktes den Absatz eines bestimmten Monats ausgeben lassen. Die Formel in Zelle D20 lautet wie folgt:

=XVERWEIS(A15;D4:P4;D6:P6)

A15 ist unser Suchkriterium (Feb), welche in den Spalten D4 bis P4 gesucht werden soll. Die Rückgabematrix ist dann das Produkt "Tafelschokolade – Weiß" in den Spalten D6 bis P6. Die Formel liefert uns das Ergebnis 178 (vgl. Bild oben).

Mit XVERWEIS in Zeilen suchen

In einem zweiten Beispiel suchen wir nun in den Zeilen. Dazu tauschen wir das Suchkriterium und die Rückgabematrix einfach aus. Die Formel in Zelle F20 lautet wie folgt:

=XVERWEIS(A17;A6:A9;E6:E9)





Bild: Ralf Greiner

A17 ist unser Suchkriterium (Tafelschokolade – Weiß), welche in den Zeilen A6 bis A9 gesucht werden soll. Die Rückgabematrix ist dann der Monat "Feb" in den Zeilen E6 bis E9. Die Formel liefert uns das Ergebnis 178.