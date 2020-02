Mercedes-Benz bewegt sich in einem hochdynamischen Marktumfeld, das in Zeiten von Digitalisierung und Elektromobilität vor einem Umbruch steht. Thomas Walter, Manager im strategischen Controlling bei Mercedes-Benz Cars, untersucht mit treiberbasierter Szenariosimulation, wie sich die Megatrends der Branche auf den Stuttgarter Autobauer auswirken, und bereitet so strategische Richtungsentscheidungen vor.

Die Automobilbranche verändert sich – und zeigt enormes Potenzial

Die rasante technologische Entwicklung in Sachen Elektromobilität verändert den Automobilsektor radikal. Auch der Gesetzgeber zeigt mit immer schärferen Umweltanforderungen auf, in welche Richtung sich die Branche entwickeln wird. Die Verbraucherseite stellt sich ebenfalls auf die neuen Rahmenbedingungen ein. So ziehen aktuell 55% der Verbraucher den Kauf eines Elektrofahrzeugs in Betracht. Bei einem Marktanteil von Elektrofahrzeugen von 2% ergibt sich ein enormes Potenzial.

Aber nicht nur die üblichen Konkurrenten kämpfen um einen Platz in der neuen Welt der Elektromobilität. Auch neue Wettbewerber wie Technologiefirmen und Automobilzulieferer entwickeln Elektrofahrzeuge und drängen auf die Märkte.

Unsicherheit über Marktvolumen stellt Automobilbranche vor große Herausforderungen

Unternehmen müssen viele Entscheidungen richtig treffen, um von den neuen Megatrends zu profitieren. Und obwohl klar ist, dass sich die Branche im Zuge der Elektromobilität verändern muss, sind viele Rahmenbedingungen dieser Entwicklung nur schwer abzusehen. So schätzt Bloomberg für 2030 einen Elektrofahrzeugbestand von ca. 150 Millionen Fahrzeugen (BloombergNEF, 2019), während Exxon von nur ca. 50 Millionen Fahrzeugen (Exxon company projection, 2018) ausgeht.

Für Automobilkonzerne, die ihr Produktportfolio langfristig steuern müssen, stellt diese Unsicherheit eine erhebliche Herausforderung dar. Maßgeblich dafür sind die langen Entwicklungszeiten für neue Fahrzeuge und Fahrzeugplattformen. Hinzu kommen komplexe Lieferketten, die sich auf eine völlig neue Technologie einstellen und gleichzeitig bestehende Modelle weiter produzieren müssen. Auch im Bereich der Rohstoffe stehen die Unternehmen vor Herausforderungen. Insbesondere für Batterien muss die Versorgung durch nur sehr begrenzt zur Verfügung stehende Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium sichergestellt werden.

Am Investitionsvolumen lässt sich ableiten, wie groß Veränderungen für einzelne Unternehmen sind. So erwartet Mercedes-Benz für den Ausbau der Elektroflotte einen Investitionsbedarf von über zehn Milliarden Euro und zusätzlich ein Einkaufsvolumen für Batteriezellen über 20 Milliarden Euro in den nächsten Jahren.

Treiberbasierte Szenariosimulation ermöglicht fundierte Entscheidungen

Mercedes-Benz Cars nutzt ein strukturiertes Vorgehen, um aus den identifizierten Trends konkrete Handlungsempfehlungen herzuleiten. Ausgehend von einer strategischen Fragestellung werden relevante Treiber im Marktumfeld analysiert. Anschließend werden die relevanten Wirkungszusammenhänge mit Hilfe von Valsight, einer modernen Software, modelliert. Anschließend wird bewertet, welche Bedeutung mögliche Entwicklungen für Mercedes-Benz hat.

Im Falle der Elektromobilität ist eine relevante Fragestellung beispielsweise, wie sich der Batteriepreis für Lithium-Ionen (kurz Li-Ionen) Batterien entwickelt. Als relevante Einflussfaktoren können hier etwa die genaue Zusammensetzung der Batterien, die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie das Rohstoffangebot an Lithium und Kobalt ermittelt werden (vgl. Abb.). Unter Betrachtung verschiedener Szenarien kann so dargestellt werden, welche Bandbreite für die Batteriepreise realistisch ist. Diese Information wird neben weiteren Faktoren (z.B. soziale Bedingungen in zuliefernden Ländern) genutzt, um langfristige Verträge mit Rohstofflieferanten abzuschließen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Automobilunternehmen in einem unsicheren, komplexen und sich radikal verändernden Marktumfeld operieren. Unternehmen müssen wesentliche kritische Entscheidungen auf dem Weg in das neue Zeitalter der Elektromobilität treffen. Treiberbasierte Szenariosimulation hilft diesen Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Zum Unternehmen

Mercedes Benz ist mit über zwei Millionen abgesetzten Fahrzeugen pro Jahr einer der führenden deutschen Premiumautohersteller. Mit einem Investitionsvolumen von über zehn Milliarden Euro zum Ausbau der Flotte an Elektrofahrzeugen befindet sich der schwäbische Konzern auf dem Weg in die Welt der Elektromobilität.