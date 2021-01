Excel: Mit der Formel WENNNV nicht vorhandene Daten abfangen

Kennen Sie das? Sie sind z.B. im Vertrieb tätig und haben eine Übersicht mit Mengen, Preisen und Umsatzzahlen und möchten diese z.B. zum Tageskurs nach Dollar berechnen lassen. Bei fehlenden Kursdaten werden die Zellen dann mit dem Fehler #NV (nicht vorhanden) angezeigt. Eine Lösung für dieses Problem zeigt dieser Excel-Tipp.

Kennen Sie das? Sie sind z.B. im Vertrieb tätig und haben eine Übersicht mit Mengen, Preisen und Umsatzzahlen und möchten diese z.B. zum Tageskurs nach Dollar berechnen lassen. Bei fehlenden Kursdaten werden die Zellen dann mit dem Fehler #NV (nicht vorhanden) angezeigt. Eine Lösung für dieses Problem zeigt dieser Excel-Tipp.

Nicht selten nutzt man für Kalkulationen bestimmte Daten, die für eine Berechnung notwendig sind. Dies können z.B. Währungskurse, Codes, Bestellnummern, etc. sein. Mittels eines Dropdown-Menüs können diese dann ausgewählt werden, um Kalkulationen durchzuführen. Was ist aber, wenn diese Daten nicht vorhanden sind? Excel zeigt in der entsprechenden Zelle dann #NV an. Dies sagt, dass für das gesucht Objekt keinerlei Daten zur Verfügung stehen. Mit der Formel WENNNV bietet Excel die Möglichkeit, für nicht vorhandene Daten eine Fehlermeldung auszugeben, die dem Benutzer der Kalkulation gleich die notwendige Information mitliefern kann, warum die Kalkulation z.B. nichts berechnen kann. In diesem Beispiel geht es um eine Kalkulation, die dem Umsatz in EUR nach einem auswählbaren Tageskurs auch in USD anzeigt. Wichtig ist hier, dass für das Datum auch ein Kurs vorliegt. Ist dem nicht so, wird #NV angezeigt und es findet keinerlei Berechnung statt (vgl. hierzu auch das Bild oben).

Ohne Formel WENNNV: #NV

In diesem Beispiel soll in Spalte E ab Zeile 6 der jeweilige Umsatz in USD angezeigt werden. Dazu wird der jeweiligen Umsatz in EUR aus Spalte D mit dem Kurs multipliziert, welcher dem Kursdatum in E2 entspricht. Dafür wurde ein normaler SVERWEIS verwendet. Am Beispiel für Zelle E7 lautet die Formel wie folgt:

=SVERWEIS($E$2;'Daten - Kurse'!$A:$D;4;0)*D7

Das Ergebnis lautet #NV, da für den Tageskurs keine Daten hinterlegt sind. Folglich wird in der Zelle #NV angezeigt.

Mit Formel WENNNV Fehlermeldung hinterlegen

Mit der Formel WENNNV kann man an dieser Stelle eine Fehlermeldung hinterlegen, die dann anstatt #NV ersetzt wird. Die Formel besteht dabei aus zwei Argumenten:

=WENNNV(Wert; Wert bei NV)

Der Wert ist dabei die Zahl, die geprüft werden soll. Sollte dieser Wert nicht vorhanden sein, soll im zweiten Argument dann die gewünschte Ausgabe / Fehlermeldung greifen und in der Zelle angezeigt werden.

In diesem Beispiel entscheiden wir uns für eine Fehlermeldung, die den Benutzer darauf hinweisen soll, dass kein Tageskurs vorhanden ist. In Zelle E7 wird die Formel wie folgt um WENNNV erweitert und mit einer Fehlermeldung versehen:

=WENNNV(SVERWEIS($E$2;'Daten - Kurse'!$A:$D;4;0)*D7;“Kein Tageskurs verfügbar!“)

Gleiches gilt auch für die Zellen E8, E9, E12, E13, E14, sodass in allen Fällen jetzt anstatt #NV die festgelegte Fehlermeldung erscheint.

Bild: Ralf Greiner

Tipp: Um auch hier dynamisch zu sein, bietet sich eine Zelle an, in der die Fehlermeldung steht. In der Formel kann man dann direkt dort drauf verweisen. Das hat den Vorteil, dass man bei Änderungen nur eine Zelle anpassen und nicht in jede Formel gehen muss.





Lesen Sie auch:

Mit der Formel WENNFEHLER Fehlerausgaben abfangen

Mit der Excel-Funktion Blattschutz Formeln ein- und ausblenden