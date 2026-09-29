Wie sehen die KI-Entwicklungen in großen Unternehmen aus und welche Use Cases setzen die Vorreiter um?

Nach einem gemütlichen BBQ-Dinner am Vorabend begrüßten Prof. Dr. Marko Reimer und Prof. Dr. Utz Schäffer am Freitagmorgen die über 160 Gäste im Jürgen Weber Auditorium der WHU. Bei der Vorstellung der Agenda lenkten die Direktoren des Instituts für Management & Controlling (IMC) bereits den Fokus auf die bestimmenden Fragen der Konferenz: Wie sehen die KI-Entwicklungen in großen Unternehmen aus und welche Use Cases setzen die Vorreiter um? Die Keynote-Speaker gaben jeweils vertiefende Einblicke.

KI und die Zukunft des Controllings (Prof. Dr. Utz Schäffer)

Mit seinem Vortrag über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Zukunft des Controllings machte Prof. Dr. Utz Schäffer, Direktor des IMC, den Anfang. Die Veränderungen durch KI betreffen sowohl die heutige als auch die kommende Generation von Controllern. Trotzdem fehlt vielen Unternehmen ein konkretes Zielbild, das eine vollständige KI-Transformation einschließt. In diesem Zielbild agiert der Controller rationalitätssichernd als Data Steward, Steuerungsarchitekt oder Orchestrator von KI-Agenten, und übernimmt die Rolle des kritischen Counterparts des Managements. Entscheidend sind Transparenz, Datenqualität, die sinnvolle Verankerung von KI in den Prozessen, vor allem aber der Mut zum Neudenken. Schäffer beendete seinen Vortrag mit einem klaren Appell: „Stop keeping score. Start shaping the game.“

Umsetzung eines AI-First-Controllings bei SAP (Lukas Deutsch)

Lukas Deutsch, Chief Controlling Officer bei SAP, stellte in seinem Vortrag die Frage nach dem Weg in eine agentische Zukunft. SAP hat bereits früh damit begonnen, KI in alle Unternehmensprozesse zu integrieren und hat dabei den Fokus konsequent auf die konkrete Umsetzung gelegt. KI-Agenten sollen künftig Aufgaben über ganze Prozesse hinweg übernehmen, um ein weitgehend agentisches Controlling zu etablieren.

Bild: Haufe Online Redaktion Die Referenten: Dr. Martin Binder (links) und Andreas Kerkau

FOX: Der digitale Assistent bei BASF (Dr. Martin Binder)

Dr. Martin Binder, Head of Digital Excellence and Transformation at Corporate Finance, stellte den KI-Assistenten FOX bei BASF vor. Der in Microsoft Teams integrierte Assistent bündelt Wissen, Daten und Werkzeuge, unterstützt bei Analysen, Reporting und manuellen Prozessen und reduziert somit zeitaufwendige Routinearbeiten. Der Controller wird entlastet, indem FOX Zugriff auf Unternehmensrichtlinien und Controlling-Grundlagen erhält. Langfristig entwickelt sich der reaktive Assistent damit zu einem proaktiven Begleiter.

KI-Demokratisierung bei Kärcher (Andreas Kerkau)

Andreas Kerkau, Senior Director Corporate Controlling, zeigte in seinem Vortrag, wie Kärcher durch einen groß angelegten Gemini-Roll-out KI für alle Mitarbeiter im Unternehmen nutzbar macht. Ziel ist es, in der Breite eine schnelle Verwurzelung von KI und eine alltägliche Nutzung in den Kernprozessen zu erreichen, um Prozesse stark zu verschlanken. Dabei betonte Kerkau: „KI ist für uns ein Beschleuniger, der Mensch bleibt der Kompass.“

Bild: Haufe Online Redaktion Die Referenten: Marco Gerdjiko (links) und Philipp Ahrendt von Bayer

Bayer transformiert Planung und Forecasting (Philipp Ahrendt/Marco Gerdjiko)

„Wer hat Bock auf Planung?“ Mit dieser Frage eröffneten Philipp Ahrendt, Head of Financial Modeling & Analytics at Corporate Controlling, und Marco Gerdjiko, Team Lead of Financial Steering & Cash (Pharma), ihren Vortrag über Bayers Reise zur dynamischen Steuerung. Mit Dynamic Shared Ownership hat sich Bayer von starren Jahresbudgets verabschiedet, um nun auf dynamische Finanzrahmen rollierende 90-Tage-Zyklen und ereignisbasierte Forecasts zu setzen. Dieser Wandel kann jedoch nur gelingen, wenn Prozesse, Führungskultur und Technologie gemeinsam und nicht einzeln weiterentwickelt werden.

Save the date: Der WHU Campus for Controlling 2027 findet am 10. September 2027 in Vallendar statt.