Compliance und Corporate Governance im Fokus – CoCoGo-Podcast

Aktuelle Compliance und Corporate Governance Entwicklungen – Samira Khalil und Wirnt Galster diskutieren in der 10. Folge unseres Podcasts Themen wie die Auswirkungen der Lieferkettengesetzgebung in Deutschland und der EU, staatliche Corporate Governance im Lichte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts sowie die Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Bleiben Sie informiert und hören Sie rein!

Willkommen zur 10. Ausgabe von CoCoGo – ein Jubiläum! In dieser Ausgabe nehmen Sie die Experten Samira Khalil und Wirnt Galster mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Compliance und Corporate Governance. Sie diskutieren aktuelle Themen, die die letzten Monate geprägt haben und auch im kommenden Jahr prägen werden.

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze in Deutschland und der EU:

Im ersten Teil des Podcasts beleuchten die Experten das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Deutschland und die kommende EU-Richtlinie. Sie diskutieren die Unsicherheiten, die diese neue Gesetzgebung für Unternehmen mit sich bringt, und deren Auswirkungen auf die Lieferkette.

Bundesverfassungsgerichtsurteil

Das Urteil des BVerfG hat nicht nur ein Haushaltsloch gerissen, sondern für zusätzliche Klarheit bei der Haushaltsgesetzgebung und dem Umgang mit der „Schuldenbremse“ gesorgt. Trotzdem finden sich in der Urteilsbegründung auch überraschende Aspekte fehlender staatlicher Corporate Governance.

Künstliche Intelligenz:

Künstliche Intelligenz ist ein weiteres heißes Thema. Samira und Wirnt diskutieren die Risiken und Chancen von KI für Unternehmen und wie die geplante europäische KI-Verordnung die Spielregeln verändern könnte.

Hinweisgeberschutz und Zukunftsausblick:

Die Ausdehnung des Hinweisgeberschutzgesetzes auf Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden ist ein weiterer wichtiger Punkt, der schon im laufenden Jahr Realität wird. Abschließend werfen Samira und Wirnt einen Blick in die Zukunft von Compliance und Corporate Governance. Die erweiterten Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie das Thema „Greenwashing“ werden in 2024 merklich an Bedeutung gewinnen.

