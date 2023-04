CoCoGo Podcast beleuchtet aktuelle Compliance-Themen des Jahres

Erfahren Sie in der neuesten Folge des Podcast mehr über aktuelle Compliance-Entwicklungen! Samira Khalil und Wirnt Galster analysieren kritisch die „holprige“ Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie und beleuchten den neuen ARD-Compliance-Leitfaden. Außerdem werfen Sie einen Blick auf die neuen Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive und weitere Compliance-Themen des noch jungen Jahres.

In der neuesten Folge des CoCoGo Podcasts diskutieren Samira Khalil und Wirnt Galster eine Reihe von Compliance-Themen, die dieses Jahr prägen. Die beiden Experten werfen einen kritischen Blick auf die Rolle des deutschen Bundesrats bei der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie und betonen, wie wichtig und sinnvoll die Anonymität für Hinweisgeber sein kann.

Lässt sich aus dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International ein negativer Compliance-Trend in Österreich, aber auch in Deutschland ablesen? Potenzielle Compliance-Verstöße wie das mutmaßliche Kartell der führenden Duft- und Aromenhersteller, aber auch die schleppende Umsetzung europäischer Richtlinien in nationales Recht verstärken diesen Eindruck. Doch es gibt auch positive Reaktionen und Entwicklungen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Compliance-Leitfaden der ARD, der nach dem Rundfunkskandal erarbeitet wurde. Obwohl der Leitfaden handwerklich „gut“ gelungen ist, stellt Galster den Willen zu wirklicher Transparenz und die individuelle Umsetzung in den einzelnen Rundfunkanstalten infrage. Die Experten hoffen auf eine flächendeckende Einhaltung der Compliance-Standards durch die Arbeitsgemeinschaft Compliance der ARD.

Die Cyber-Sicherheit bleibt ein aktuelles Thema, wobei der Ransomware-Angriff auf eine große Anwaltskanzlei in Nordrhein-Westfalen das Bedrohungspotenzial verdeutlicht. Der Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, dass alle Unternehmen ihre IT-Sicherheit auf den Prüfstand stellen und angemessene Maßnahmen ergreifen.

Zudem thematisiert der Podcast die neuen Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Ab 2024 gelten für größere Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen, erweiterte Berichtspflichten und sie müssen sich an standardisierte Vorgaben halten. Die Experten empfehlen, sich frühzeitig mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen.

Die aktuelle Folge von CoCoGo liefert spannende Einblicke in die vielfältigen Compliance-Themen, die sowohl Unternehmen als auch staatliche Akteure betreffen. Die enge Verknüpfung von Compliance und Corporate Governance wird dabei in besonderem Maße deutlich.

