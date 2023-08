Aktuelle Compliance-Themen im CoCoGo-Podcast

Bild: Haufe Online Redaktion

Tauchen Sie ein in die Welt der aktuellen Compliance-Entwicklungen! Samira Khalil und Wirnt Galster besprechen in unserem Podcast brisante Themen wie das neuerliche Wahldebakel in Österreich, jüngste Entwicklungen im VW-Skandal, bei Wirecard und in der Trauzeugenaffäre. Bleiben Sie informiert und hören Sie rein!