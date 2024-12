KICO: Diese KI erleichtert den Arbeitsschutz im Homeoffice

Der Arbeitsschutz an Homeofficearbeitsplätzen stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Mit dem KI-basierten Tool „KICO – Risk Assessment“ gibt es jetzt eine innovative Lösung zur Gefährdungsbeurteilung, die den Heimarbeitsplatz sicherer gestaltet und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Entgegen aktuellen Medienberichten ist das Homeoffice keineswegs auf dem Rückzug. Einer aktuellen ifo-Konjunkturumfrage zufolge verbringen Beschäftigte durchschnittlich 17 % ihrer Arbeitszeit zuhause. In Bereichen wie der IT-Branche (58 % der Arbeitszeit) und Unternehmensberatungen (50 %) liegt der Anteil wesentlich höher. Insgesamt arbeitet laut Statistischem Bundesamt mehr als jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland zeitweise im Homeoffice, über zwei Millionen Menschen sogar dauerhaft.

Das Problem der Unternehmen: Arbeitsschutz daheim

Die damit verbundenen Risiken für die Gesundheit der Beschäftigten – sei es durch unergonomische Arbeitsplätze, Bewegungsmangel oder monotone Belastungen – stellen Unternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen vor neue Herausforderungen. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass Arbeitgeber auch die Homeoffice- und Büroarbeitsplätze ihrer Beschäftigten auf Gefahren überprüfen müssen. Die Erfüllung dieser Vorgaben ist in der Praxis jedoch oft schwierig.

Eine Gefährdungsbeurteilung im Homeoffice durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit ist umständlich und greift in die Privatsphäre der Beschäftigten ein. Zudem ist es schwierig, belastbare Ergebnisse, z. B. zu Lichtverhältnissen oder Lärmpegeln, über einen längeren Zeitraum zu erfassen.

Neue KI optimiert den Heimarbeitsplatz

Mit KICO – Risk Assessment präsentiert der B·A·D jetzt eine Lösung, die den Prozess der Gefährdungsbeurteilung an Bildschirmarbeitsplätzen deutlich vereinfacht.

Mit KICO können Beschäftigte an jedem Bildschirmarbeitsplatz, ob im Büro oder im Homeoffice, eigenständig eine rechtssichere Gefährdungsbeurteilung durchführen. Intelligente Sensoren messen dabei über mehrere Tage hinweg äußere Einflüsse wie Licht und Lärm oder Sitz- und Stehhöhen am Arbeitsplatz gemäß den Richtlinien zur Gefährdungsbeurteilung. Dies geschieht in Kombination mit einem interaktiven Fragenkatalog, durch den der Nutzer intuitiv geführt wird. Auf Basis eines umfassenden Datensatzes ergonomischer Erkenntnisse und von standardisierten Messwerten werden dann konkrete Maßnahmen am Arbeitsplatz vorgeschlagen, die das System anschließend auf ihre Umsetzbarkeit überprüft.

Ein digitaler Ergebnisbericht dient als Basis zur weiteren Maßnahmenplanung durch die B·A·D-Expert:innen. Diese entwickeln dann individuelle Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden. KI und das Wissen von B·A·D arbeiten somit Hand in Hand.

Vorteile für Unternehmen

Individuelle Gefährdungsbeurteilung an mobilen Arbeitsplätzen und Büroarbeitsplätzen

Zeit- und Kosteneinsparungen durch Automatisierung des Prozesses

Verbesserte Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten

Transparente Dokumentation und übersichtliche Ergebnisberichte als Grundlage für Maßnahmenempfehlungen

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben zur rechtssicheren Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz

Vorteile für Beschäftigte

Verhaltens- und Verhältnisprävention im Büro und am mobilen Arbeitsplatz

Individuell angepasste Gestaltung des Arbeitsplatzes

Interaktives und motivierendes Nutzererlebnis

Flexibilität durch Integration in den Arbeitsalltag