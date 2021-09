Die neue Arbeitgeberpflichten laut Corona-ArbSchV ab dem 11.9.

Zum 11.9. tritt die geänderte SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung in Kraft und sie soll insbesondere das Impfen forcieren. Dazu müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten ermöglichen, sich während der Arbeitszeit impfen zu lassen, Betriebsärzte beim Impfen unterstützen und über die Krankheit informieren. Eine allgemeine Auskunftspflicht zum Impfstatus gibt es nicht.

Nach wie vor beeinflusst das Virus Covid-19 deutsche Arbeitsverhältnisse. Was muss der in der Pandemie tun, was kann er von seinen Arbeitnehmern verlangen? Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung ist dafür eine ganz maßgebliche Rechtsgrundlage.

Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung verändern sich kontinuierlich

Erstmalig hatte der Bundesarbeitsminister mit der am 21.1.2021 verkündeten SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) für Arbeitgeber und Arbeitnehmer Maßnahmen zur Kontaktreduktion im Betrieb und zum Tragen eines Mundnasenschutzes angeordnet. Die Verordnung wurde seither mehrfach geändert und ergänzt und schließlich durch die Neufassung vom 25.6.2021 ersetzt. Jetzt wurde sie wieder aktualisiert.

Corona-ArbSchV bringt immer neuen Arbeitgeberpflichten

Die Neuerungen der letzten Überarbeitung der Corona-ArbSchV (25.6.2021) betrafen vor allem

die Anforderungen der Gefährdungsbeurteilung des jeweiligen Betriebes durch den Arbeitgeber,

die Erfordernisse angepasster Hygienekonzepte sowie

die Verpflichtung, den Arbeitnehmer zweimal pro Kalenderwoche kostenfrei einen Test zum Nachweis des Coronavirus anzubieten,

soweit der Arbeitgeber nicht in der Lage ist, den jeweiligen Beschäftigten eine grundsätzlich zu präferierende Tätigkeit im Home-Office anzubieten.

Gemäß § 5 sollte die Verordnung spätestens mit Ablauf des 10.9.2021 außer Kraft treten. Doch nun geht es wieder weiter.

Corona-ArbSchV bis 24.11.2021 verlängert

Mit der jetzt vom Bundesarbeitsminister verfügten „Erste Verordnung zur Änderung der Corona-ArbSchV“ wird die Geltungsdauer der Verordnung bis zum 24.11.2021 verlängert und es gibt wiederum neu Pflichten für den Arbeitgeber.

Neuer Pflichtefür Arbeitgeber ab 11.9.

Gemäß neuem § 5 Corona ArbSchV sind Arbeitgeber künftig verpflichtet,

„den Beschäftigten zu ermöglichen, sich während der Arbeitszeit gegen das coronavirus SARS-CoV-2 impfen zu lassen“,

die Betriebsärzte sowie die überbetrieblichen Dienste von Betriebsärzten (z.B. außerbetriebliche mobile Impfteams) organisatorisch, räumlich und personell zu unterstützen und

sowie die überbetrieblichen Dienste von Betriebsärzten (z.B. außerbetriebliche mobile Impfteams) organisatorisch, räumlich und personell zu und die Beschäftigten über die Gesundheitsgefährdung durch das Coronavirus und die Schutzwirkungen einer Impfung, ggflls. mit Unterstützung der Betriebsärzte, aufzuklären.

Maßnahmen dienen dem Zweck einer höheren Impfquote

Mithilfe dieser Vorschriften sollen die nach Auffassung des Verordnungsgebers noch bestehenden Informationslücken bei einigen Gruppen von Arbeitnehmern geschlossen und ihnen die gesundheitlichen Vorteile einer Impfung noch deutlicher als bisher vor Augen geführt werden. Außerdem soll die Impfschwelle für Unentschlossene damit nochmals gesenkt werden. Der Bundesarbeitsminister hofft, auf diese Weise die noch nicht ausreichende Durchimpfungsquote in Deutschland signifikant zu erhöhen.

Bedeutung des Homeoffice für den Infektionsschutz wird unterstrichen

Darüber hinaus hebt die Neufassung nochmals die Bedeutung der Möglichkeit einer Leistungserbringung durch die Arbeitnehmer im Home-Office hervor, weil hierdurch Kontakte und damit das betriebliche Infektionsrisiko erheblich minimiert würden.

Künftig Differenzierung nach Impfstatus möglich

Daneben soll der Arbeitgeber bei der Festlegung betrieblicher Infektionsschutzmaßnahmen künftig den Impf- und Genesungsstatus der Beschäftigten berücksichtigen. Betriebliche Hygienekonzepte dürfen damit künftig differenzierende Maßnahmen für geimpfte und nicht geimpfte Personen enthalten. Für geimpfte und genesene Personen könnte dann eine höhere Kontaktdichte, möglicherweise sogar ohne Mundnasenschutz, ermöglicht werden.

Differenzierung nach Impfstatus setzt Kenntnis voraus

Hoch umstritten war und ist das Recht des Arbeitgebers, die Beschäftigten nach ihrem Impfstatus zu befragen. Ohne Kenntnis des Impfstatus dürfte es dem Arbeitgeber schwerfallen, die nach der Verordnung mögliche Differenzierung der Hygienekonzepte je nach Impf- und Genesenenstatus vorzunehmen. Aufgrund schwerwiegender verfassungsrechtlicher Bedenken wurde von der Einführung einer Verpflichtung der Arbeitnehmer zur Auskunft über ihren Impfstatus bisher abgesehen (Noch keine Auskunftspflicht über den Impfstatus).

