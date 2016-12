12.06.2014 | Übergabe an Kollegen

Richtig durchgeführte Übergaben an die Kollegen können solche Szenen verhindern.

Bild: John Foxx Images and Images 4 Communication

Wer kennt das nicht: der letzte Tag vor dem Urlaub macht so richtig urlaubsreif. Wenn dann auch noch die Übergabe an den Kollegen gemacht werden muss, kann's stressig werden. Wer die notwendigen Gespräche mit den Kollegen gut plant, kann stressfreier in den Urlaub gehen.

Vor dem Urlaub ist häufig viel zu tun - auch deshalb findet die Übergabe an Kollegen oft auf den letzten Drücker statt. "Das Chaos ist meist vorprogrammiert", sagt Jürgen Kurz, Karriereberater. Anstatt den Urlaub zu genießen, fällt vielen noch allerhand ein, das sie den Kollegen nicht gesagt haben, und im schlimmsten Fall ruft sogar jemand an, um nachzufragen.

Doch das muss nicht sein: 3 Tipps, damit der Urlaub entspannt beginnt:

Übergabegespräche mit den Kollegen ankündigen

Bevor Beschäftigte in die Ferien fahren, weisen sie am besten 2 Wochen vorher im größeren Kollegenkreis darauf hin, dass sie weg sind. "Das sollte man kombinieren mit der Bitte: 'Wer was hat, meldet sich die nächsten Tage bei mir'", rät Kurz. Das verringere die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand in den Ferien wegen dringender Anliegen meldet.

Übergabe rechtzeitig machen

Anstatt am letzten Tag kurz vor Feierabend dem Stellvertreter zu erklären, was er erledigen muss, machen Mitarbeiter das besser am Anfang der letzten Woche vor dem Urlaub.

Wird im ersten Anlauf etwas vergessen, kann das Versäumnis in den kommenden Tagen nachgeholt werden, sagt Kurz.

Während des Urlaubs sortiert der Stellvertreter dann am besten die eingehenden E-Mails vor. Sonst stauen sich nach dem Urlaub Hunderte elektronische Schreiben im Postfach. Gut ist z. B., wenn der Stellvertreter 2 Ordner einrichtet, einen mit "Eilt" und einen mit "Priorität zwei", und dann die E-Mails danach sortiert.

Vor dem Urlaub Statusprotokolle schreiben

Um nach den Ferien wieder schnell in die Arbeit hineinzufinden, kann es hilfreich sein, vor dem Urlaub Statusprotokolle anzufertigen - etwa für Absprachen zu größeren Projekten. Diese schicken Beschäftigte am besten auch an die Kollegen. So können alle nachsehen, wie sie miteinander verblieben sind.