Im Labor kommen andere Schutzhandschuhe zum Einsatz als in der Gärtnerei. Latex oder Leder? Einweg- oder Mehrweghandschuh? Die Auswahl ist so groß, wie die Gefährdungen in der Arbeitswelt vielfältig sind. Doch richtig schützen können Handschuhe nur, wenn die passenden ausgewählt wurden. Die VBG bietet hierfür Tipps.Weiter