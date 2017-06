15.06.2017 | Für jeden Betrieb Pflicht

Die Unsicherheiten bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung sind nach wie vor groß. Wie geht man am besten vor?

Bild: Fotolia LLC.

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist mittlerweile verpflichtender Bestandteil und muss auch in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden. Doch die Unsicherheiten sind nach wie vor groß. Wie geht man am besten vor?

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung kann ein Instrument zur Erhebung von Frühindikatoren sein. Verknüpft man dann die Analysedaten mit weiteren Quellen aus dem Personal- oder Qualitätsmanagement, zeigen sich Handlungsbedarfe, bevor diese eintreten.

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung - wie geht man am besten vor? Click to tweet

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung - Einrichtung eines Steuerungsgremiums

Zunächst sollten alle beteiligten Gruppen wie Betriebsrat, Betriebsmediziner und HR-Verantwortliche frühzeitig mit in die Vorbereitung einbezogen werden. Wie in vielen anderen Bereichen, macht auch bei diesem Projekt die Planung einen wichtigen Teil aus. Eine erste wichtige Empfehlung ist die Einrichtung eines Steuerungsgremiums.

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung - Bewertungsinstrument abstimmen

Entwickeln Sie ein gemeinsames Verständnis dafür, was genau in der Gefährdungsbeurteilung bewertet werden soll. Ein Bewertungsinstrument sollte in der Lage sein, verschiedene Belastungsaspekte zu erheben, um sicherzustellen, dass diese im Einklang mit der Unternehmenskultur und den gesetzten Zielen steht. So vermeiden Sie, dass die Gefährdungsbeurteilung auf einzelne "Hotspots" beschränkt bleibt (etwa Geschäftsbereiche mit hohem Krankenstand).

Entscheiden Sie , welche der zahlreich vorhandenen Erhebungsverfahren für den Betrieb geeignet sind und in welchem Umfang die Datenerhebung sinnvoll ist.

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung - Transparenz herstellen

Um die Verbesserungspotenziale tatsächlich heben zu können, ist es wichtig, dass Sie offen mit dem Prozess umgehen und regelmäßig alle Mitarbeiter im Unternehmen über den jeweils aktuellen Stand sowie den Nutzen informieren.

Wichtig ist auch, dass sich die Kollegen darauf verlassen können regelmäßig mit leicht verständlichen Informationen versorgt zu werden.

Top-Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung - wie geht man am besten vor?

Die regelmäßige psychische Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes ist als Maßnahme des Arbeitsschutzes gesetzlich vorgeschrieben. Das Haufe Top-Thema "Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung" zeigt ausführlich, wie Sie diese Pflicht rechtssicher erfüllen und gleichzeitig für ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement nutzen können.