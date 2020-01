Den Wandel gesund bewältigen: Restrukturierungen in Unternehmen

Bild: Haufe Online Redaktion Bei Restrukturierungen spielen Führungskräfte für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten eine zentrale Rolle

Restrukturierungen im Arbeitsumfeld waren für viele Erwerbstätige in den vergangenen zwei Jahren ein Thema. Laut der Erwerbstätigenbefragung der BIBB/BAuA erfuhren 40 Prozent der abhängig Beschäftigten in den letzten beiden Jahren wesentliche Umstrukturierungen in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld.