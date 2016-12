23.10.2014 | Burnoutprävention für Führungskräfte

Das Leben ist ein Balanceakt

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Leben aus der Balance geraten ist, weil Sie mehr geben, als Sie bekommen, hilft es, Bilanz zu ziehen. Die zentralen Fragestellungen dabei sind: Was ist bereits da? Was fehlt mir? Was macht mich wirklich glücklich?

Kraft und Energie ziehen wir oft aus einem Bild unserer Zukunft, aus einer Vision, die Anziehungskraft besitzt und mich leitet. Wie sieht Ihre Vision von der eigenen Zukunft aus? Ziehen Sie Bilanz.

„Bilanz meines Lebens“ – Balance verbessern

Bei dieser Übung scheiben Sie auf, wie Sie Ihre Balance in folgenden Lebensfeldern verbessern können:

Freizeit und Freunde

Gesundheit und Fitness

Werte und Spiritualität

Partnerschaft und Familie

Arbeit und Beruf

Vertiefungsfragen zur Verbesserung der Balance

Weitere Fragen, die Ihnen helfen, Ihre Balance wiederzufinden, könnten sein:

Geben Sie anderen immer wieder viel und beanspruchen für ihre persönlichen Bedürfnisse zu wenig? Dies ist insbesondere für Führungskräfte und Mitarbeiter in Dienstleistungsberufen, wie z. B. Pflegeberufe, Ärzte und Lehrer, oft eine wichtige Fragestellung.

Haben Sie im Beruf und privat genügend Freiraum zur Selbstverwirklichung oder fühlen Sie sich als Teil einer „Herde“?

Bekommen Sie ausreichend Anerkennung für persönliche Leistungen? Wird Ihre Leistung gesehen und honoriert?

Werden Sie andererseits von Menschen geliebt oder zumindest geschätzt, weil sie Sie als Mensch mögen, ohne dass Sie eine bestimmte Leistung erbringen müssen.

