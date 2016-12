Abschalten kann man lernen

07.06.2016 | Trotz Feierabend gedanklich noch bei der Arbeit?

Schreiben Sie sich die Gedanken von der Seele, das hilft zum Runterkommen

Es kann schon mal vorkommen, dass einen die Arbeit nach Feierabend nicht loslässt. Doch wem es dauerhaft nicht gelingt, abends abzuschalten, sollte aktiv werden: 5 Tipps, wie man das "Runterkommen" lernen kann.

Eigentlich ist längst Feierabend. Doch statt dem Partner oder den Kindern zuzuhören, ist man in Gedanken noch bei der Arbeit. Abschalten lässt sich ganz bewusst erlernen. Prof. Tim Hagemann, Arbeitspsychologe an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld, gibt Tipps.

Abschalten nach Feierabend Tipp 1: Rituale schaffen

Zu Beginn des Feierabends sind viele noch im Kopf bei der Arbeit. Um die Gedanken an den Job loszulassen, helfen Rituale. Am besten nimmt man sich eine halbe Stunde zum Herunterkommen.

In dieser Zeit kann man joggen gehen oder die Zeitung lesen. Die Hauptsache ist, dass Berufstätige etwas machen, was ihnen guttut und sie ablenkt.

Abschalten nach Feierabend Tipp 2: Haltung einnehmen

Ritual hin oder her, mancher hat durchaus eine halbe Stunde entspannt, ist aber gleich danach wieder in Gedanken beim Job. Ein Stück weit sei Entspannung auch eine Haltungsfrage, sagt Prof. Hagemann.

Berufstätige sollten sich klarmachen, dass sie die Entspannung am Feierabend brauchen, um am nächsten Tag wieder leistungsfähig zu sein. Kommen Gedanken an den Job, sollte man sich deshalb bemühen, innerlich Stopp zu sagen und die Gedanken beiseite schieben.

Abschalten nach Feierabend Tipp 3: Gedanken aufschreiben

Manchmal denkt man nach Feierabend auch noch an den Job, weil man in Gedanken schon mit den Planungen für den nächsten Tag beschäftigt ist. Dann hilft es, sich kurz Notizen zu machen und aufzuschreiben, was man machen möchte. Dann hat man die Gedanken aus dem Kopf, kann sich aber sicher sein, dass man am nächsten Tag nichts davon vergessen hat.

Abschalten nach Feierabend Tipp 4: Gespräche führen

Besonders stressmindernd wirkt es sich aus, wenn Berufstätige sozial eingebunden sind und über ihre Probleme mit der Familie oder Freunden reden können. Mancher hat vielleicht den Impuls, andere mit seinem Ärger nicht belasten zu wollen, und macht ihn mit sich alleine aus. Vielen hilft es aber beim Abschalten, wenn sie sich mit dem Partner etwa während des Abendessens über die Arbeit austauschen.

Abschalten nach Feierabend Tipp 5: Smartphone ausschalten

Und ebenfalls wichtig zum Ausspannen: Das Smartphone weglegen. Denn kaum etwas bringt einen so schnell in Gedanken an den Job zurück wie ein kurzer Blick in die geschäftlichen E-Mails.

