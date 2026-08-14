Die Fachzeitschrift "Immobilienwirtschaft" hat zusammen mit dem Unternehmen Blackprintpartners auf dem Tag der Immobilienwirtschaft des ZIA in Berlin drei Personen ausgezeichnet, die sich um die Branche verdient gemacht haben. Erstmals stand die Auszeichnung ganz im Zeichen der Digitalisierung.

Preisträger in diesem Jahr sind Gerald Kremer im Bereich der Corporates, Moritz Ertl bei den KMU (kleine und mittelständische Unternehmen) sowie Enrico Kürtös bei den PropTechs. "Digitale Köpfe" sind im Verständnis der Auszeichnung solche, die sich im Bereich der Digitalisierung mit Mut und Durchsetzungskraft im Sinne der digitalen Transformation verdient gemacht haben und damit das eigene Unternehmen, ihre Kunden oder Produkte oder auch die Industrie vorantreiben und digitaler machen.