19.07.2013 | News Wohnungseigentumsrecht

WEG kann Grillen verbieten

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Wohnungseigentümer können per Mehrheitsbeschluss das Grillen auf offener Flamme in der Anlage verbieten. Ein Beschluss über die Aufnahme einer solchen Regelung in die Hausordnung entspricht ordnungsgemäßer Verwaltung.mehr