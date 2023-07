Unternehmen brauchen einen Chief Sustainability Officer

Unternehmen, die es mit ihren Nachhaltigkeitszielen ernst meinen, brauchen einen CSO. Dieser Ansicht ist Michael Stausholm, Gründer und CEO von Sprout World. In diesem Gastbeitrag zeigt er, welche Qualifikationen für diese Position nötig sind und wie die Sustainabiliy Direktorin seines Unternehmens, Sidsel Lundtang Rasmussen, ihre Rolle gestaltet.

C-Level-Positionen als Berufsbezeichnung wie CEO, CFO oder CMO sind inzwischen auch im deutschen Sprachgebrauch etabliert. Aber nur wenige Unternehmen haben bisher die Position des/der „CSO“ besetzt. Die Abkürzung steht für Chief Sustainability Officer und ist eine Schlüsselposition für alle Unternehmen, die engagierte Nachhaltigkeitsziele verfolgen.

Nachhaltigkeit hat für Unternehmen heute höchste Priorität

Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern ein zentrales Thema in allen Bereichen. Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur bedeutet nicht das Recycling von Büromaterial, sondern betrifft alle Handlungen eines Unternehmens, ohne Ausnahme: Das Management selbst, die Beziehungen zu anderen Unternehmen, Lieferketten und Transportwege und jeden Schritt, der unternommen wird, um weiter zu wachsen. Um all diese Aspekte in sämtlichen Geschäftsbereichen des Unternehmens zu berücksichtigen, ist die Position eines/-r Expert:in für Nachhaltigkeit unerlässlich geworden.

Der oder die CSO muss ein integraler Bestandteil des Managementteams sein. Sie oder er muss ökologische Vorschriften, alle im Unternehmen zu ergreifenden Maßnahmen und die verfügbaren Innovationen kennen und sich um alles kümmern, was mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell zusammenhängt. Zu viele Unternehmen verlagern die Verantwortung für Nachhaltigkeit in die Kommunikations-, Personal- oder Marketingabteilungen. Selbst in großen Unternehmen gibt es oft eine:n „Head of Communications and Sustainability“. Das macht keinen Sinn. Nachhaltigkeit ist ein Schwerpunktbereich, der Menschen braucht, die sich mit nichts anderem als mit Nachhaltigkeit beschäftigen.

Profit und Purpose zu vereinen ist CSO-Aufgabe

Sidsel Lundtang Rasmussen erfüllt diese Rolle in unserem Unternehmen seit zwei Jahren. Sie stellt sicher, dass wir bei allem, was wir tun, mehr geben als wir nehmen. Unsere Mission ist es, andere Unternehmen zu inspirieren: „Show, don't tell“. Das bedeutet, dass wir den Weg weisen und zeigen möchten, wie Unternehmen etwas bewirken können. Wir reden nicht nur darüber. Unsere Handlungen werden zertifiziert und von Dritten durch Ökobilanzen und Transparenzberichte überprüft.

Bild: Sprout World Sidsel Lundtang Rasmussen, CSO von Sprout World

In Sidsels Verantwortungsbereich liegt dementsprechend die Erstellung unseres Nachhaltigkeitsberichts, die Überwachung und Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen und EU-Vorgaben sowie die Abstimmung mit Lieferanten und Business-Partnern auch hinsichtlich notwendiger Prüfungen und Zertifikate. Sidsel führte Sprout World darüber hinaus zur erfolgreichen B-Corp-Zertifizierung und berichtet ans Management-Board über alle notwendigen Stellschrauben auf dem Weg zum Net-Zero-Unternehmen. Wir sind uns einig: Profit und Purpose sind gleich wichtig und beides treibende Kräfte für das Geschäftsmodell eines jeden Unternehmens.

Ein:e CSO braucht profunde Business-Kenntnis

Sidsel ist schon sehr lange bei uns, war sogar vier Jahre lang unsere Geschäftsführerin. Das bedeutet, dass sie über ein enormes Wissen und Einblicke in die wirtschaftliche Führung unseres Unternehmens verfügt, was sehr wichtig ist. Ein:e CSO, der:die sich nur theoretisch mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, wird keinen guten Job machen. Man muss in der Lage sein, mit einer enormen Menge an Gesetzen und Anforderungen sowie der Einhaltung von Vorschriften umzugehen. Zugleich kommt es darauf an, diese Anforderungen sowohl intern als auch gegenüber externen Stakeholdern auf leicht verständliche Weise zu vermitteln. Sidsel weiß, wie das geht. Sie bringt Erfahrungen aus der Unternehmensberatung mit, was oft ein Weg zu einer CSO-Funktion ist. Entscheidend ist ihr Wissen darüber, wie Unternehmen aus praktischer Sicht geführt werden, und das haben nur wenige.

Ich denke, es gibt keinen klassischen Ausbildungsweg zur dieser C-Level-Position. Unerlässlich ist jedoch ein gründliches Verständnis der Prozesse, Strukturen und Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die Fähigkeit, Erwartungen, Anforderungen und Gesetze im Bereich Nachhaltigkeit zu verstehen und daraus Geschäftsmöglichkeiten abzuleiten. Sidsel achtet darauf, dass wir unsere Philosophie einhalten: Wir betreiben ein Business, bei dem die Natur der Hauptaktionär ist - sie muss immer von den Aktivitäten unseres Unternehmens profitieren.