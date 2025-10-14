Nachhaltigkeitsberichterstattung: Nur lästig oder eine Chance?
Im Mittelpunkt der Tagung stehen laut Veranstalter aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung – von regulatorischen Neuerungen über die Umsetzung in Unternehmen bis hin zum Einsatz neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz. Georg Lanfermann, Präsident des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V., fragt in seinem Vortrag "Wohin geht die Reise mit dem Omnibus?", Thilo Knöller, Bereichsleiter Corporate Accounting, Hubert Burda Media Holding KG, spricht über "Wesentlichkeitsanalyse und Datenerhebung zwischen
regulatorischer Anforderung und pragmatischer Umsetzung".
Nachhaltigkeit: Von Wesentlichkeitsanalyse bis Omnibus
Neben weiteren Einzelvorträgen öffnen zwei Podiumsdiksussionen den Raum für den kritischen Austausch der Teilnehmenden. Neben den Genannten sind als Referent:innen unter anderen dabei:
- Torsten Jäger (Leiter Sustainable Finance, Bundesverband deutscher Banken)
- Noura Rhemouga (Head of Sustainability, Hochwald Foods)
- Kai Michael Beckmann (Geschäftsführer, Navigator’s First)
- Dr. Matthias Schmidt (Partner Sustainable Assurance, Deloitte)
- Kristina Stiefel (Partner Sustainability Services, PwC)
- Andrea Bardens (Managing Director, Accenture)
