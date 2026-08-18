Warum Software allein noch keine digitale Kanzlei schafft

Steuerkanzleien haben in den vergangenen Jahren viel investiert. Sie haben digitale Plattformen eingeführt und die Zusammenarbeit mit Mandanten modernisiert, außerdem stehen ihnen immer mehr Automatisierungs- und KI-Funktionen zur Verfügung. Trotzdem bleibt der erhoffte Effekt häufig aus. Die Technik entwickelt sich rasant, die Arbeitsweise deutlich langsamer. Moderne Programme sind vorhanden, viele Abläufe orientieren sich jedoch weiterhin an Arbeitsroutinen, die vor zwanzig Jahren entstanden sind.

Hier zeigt sich eine der größten Herausforderungen vieler Steuerkanzleien. Technische Möglichkeiten entfalten ihren Nutzen erst dann, wenn sich auch die tägliche Arbeitsweise weiterentwickelt. Wenn sich Kanzleien aktiv mit ihrer Arbeitsweise auseinandersetzen, merken sie schnell, dass auf die Frage "Warum machen wir das eigentlich so?" häufig die Antwort folgt, "weil wir das immer schon so gemacht haben."

Drei Hebel für eine zukunftsfähige Arbeitsweise in Steuerkanzleien

Erfolgreiche Veränderungen beruhen selten auf einer einzelnen Funktion. Sie entstehen dort, wo Teams bereit sind, ihre Arbeitsweise weiterzuentwickeln. Drei Hebel spielen dabei immer wieder eine zentrale Rolle: Umgewöhnen, Weglassen und Umdenken.

1. Umgewöhnen

Über viele Jahre bestand gute Buchhaltungsarbeit darin, Buchungen selbst zu erfassen und Fehler möglichst auszuschließen. Dieses Verständnis hat Generationen von Steuerfachangestellten geprägt. Heute übernehmen Buchungsassistenten und Automatisierungsfunktionen einen wachsenden Teil dieser Aufgaben. Der Schwerpunkt verlagert sich auf die Beurteilung von Buchungsvorschlägen, Plausibilitätsprüfungen und Qualitätssicherung. Der fachliche Anspruch sinkt dadurch nicht. Er verändert sich. Beim aktiven Umgewöhnen hilft oft ein einfacher Satz: „Ich habe das früher genauso gelernt." Er nimmt Druck aus der Situation. Es geht nicht darum, bisherige Arbeitsweisen zu bewerten. Es geht darum, sie an die heutigen Möglichkeiten anzupassen.

2. Weglassen

Veränderung bedeutet nicht nur, Neues einzuführen. Genauso wichtig ist die Frage, welche Arbeitsschritte heute entfallen können. Viele zusätzliche Kontrollen stammen aus einer Zeit, in der Buchungen vollständig manuell erstellt wurden. Inzwischen laufen zahlreiche Prozesse automatisiert. Die Kontrollschritte bleiben jedoch häufig bestehen. Wer nach dem Ursprung einzelner Arbeitsschritte fragt, erntet zunächst nachdenkliches Schweigen. Nicht selten lautet die Antwort: „Eigentlich weiß ich gar nicht mehr, warum wir das machen." Gerade hier liegen häufig ungenutzte Effizienzpotenziale. Wer Routinen regelmäßig überprüft, gewinnt Zeit, ohne an Qualität einzubüßen.

3. Umdenken

Der tiefgreifendste Wandel betrifft das Berufsbild. Steuerfachangestellte entwickeln sich zunehmend von der Datenerfassung zur Datenvalidierung, Prozessbegleitung und Qualitätskontrolle. Fachwissen bleibt die Grundlage. Es wird künftig an anderer Stelle eingesetzt. Wenn Steuerfachangestellte sich fragen „Was habe ich denn dann noch zu tun?", ist das ein entscheidender Moment. Aus einer technischen Veränderung wird ein neues Rollenverständnis. Der Wert der Arbeit entsteht immer stärker durch Beurteilung, fachliche Einordnung und die Fähigkeit, Prozesse gemeinsam mit Mandanten weiterzuentwickeln. Genau darin liegt eine große Chance für den Berufsstand.

Warum dieser Wandel für Steuerkanzleien wirtschaftlich entscheidend ist

Die drei Hebel wirken sich unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit einer Kanzlei aus. Erst wenn Aufträge nach dem heutigen Stand der Technik bearbeitet werden, entsteht Transparenz. Dann wird sichtbar, welche Abläufe effizient sind, wo Routinen unnötig Zeit binden und welche Prozesse sich weiterentwickeln lassen. Auf dieser Grundlage können Honorare über alle Aufträge realistisch bewertet und Deckungsbeiträge verlässlich eingeordnet werden. Programme entwickeln sich kontinuierlich weiter. Arbeitsweisen tun das nicht von allein. Genau darin liegt die eigentliche Aufgabe der kommenden Jahre.

Über die Autorin:

Verena Nierhoff ist Steuerfachwirtin und Betriebswirtin und berät mit Ihrem Wissen aus 21 Jahren Kanzleipraxis Steuerberatungskanzleien. In 1:1-Digitalisierungstrainings schult sie Steuerfachangestellte direkt am echten Mandantenauftrag.