Johannes Lemminger ist Steuerberater, Unternehmer und der Mensch hinter Zacharias Zaster – einer Kunstfigur, die zeigen soll, dass Steuern auch Spaß machen können. Dabei hatte Lemminger lange selbst keinen. Beim ersten Anlauf zum Steuerberaterexamen gab er ein leeres Blatt ab. Rückblickend sieht er darin ein Signal seines Körpers und seines Geistes, das er damals nicht erkannte.

Nach der Lektüre eines Buchs erklärte Lemminger seinem Team, dass er künftig alles anders machen müsse. Aus der klassischen Steuerkanzlei wurde über mehrere Jahre eine Organisation, in der Vertrauen, Eigenverantwortung und Begeisterung zählen. "Erfolg ist für mich heute, wenn du deinen eigenen persönlichen Weg gehst", sagt er.

Host Florian D. Weber und Johannes Lemminger diskutieren, ob sich Leistung wirklich in Umsatz, Arbeitszeit und Produktivität messen lässt. Lemminger vertritt die These: Wer aus eigener Begeisterung handelt, braucht keine Kontrolle von außen. Eine Organisation sei kein Wunschkonzert – ihre Aufgabe sei es aber, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen Verantwortung für ihr eigenes Wohlbefinden übernehmen können.

Bild: Haufe Online Redaktion

Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakt