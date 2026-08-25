Podcast: Kann KI täglich drei Stunden Arbeit sparen?
In der aktuellen Folge von Verhör(t) spricht Host Florian D. Weber mit Marc Handschug, einem der Gründer von Clara. Gemeinsam mit seinem Team hat er eine digitale Assistenz für Steuerkanzleien entwickelt, die E-Mails mitliest, Inhalte einordnet und individuelle Arbeitsweisen ihrer Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigt.
KI kann Vorsortieren, Prüfen und Nachrichten vorbereiten
Im Gespräch erklärt Marc, wie Clara eingehende Nachrichten vorsortiert, Antwortentwürfe im persönlichen Kommunikationsstil vorbereitet und erkennt, wenn Mandantinnen und Mandanten noch nicht alle benötigten Unterlagen geschickt haben. Außerdem kann die KI Vorschläge für die Ablage im DATEV-DMS erstellen, offene Aufgaben nachverfolgen und wiederkehrende Nachrichten samt passender Anhänge vorbereiten.
"Am Montagmorgen nicht mehr von 50 E-Mails erschlagen zu werden – das ist wahrscheinlich die viel größere Entlastung."
Grenzen erkennen und Fehler minimieren
Doch die Folge blickt nicht nur auf die möglichen Zeitgewinne. Florian D. Weber und Marc Handschug sprechen auch darüber, wo die Technologie heute noch an Grenzen stößt. Was passiert, wenn Informationen über E-Mail, Telefon, WhatsApp und andere Kanäle verteilt sind? Wie zuverlässig kann eine KI Zusammenhänge erkennen? Und wie verhindert man, dass Menschen vorbereitete Antworten irgendwann ungeprüft übernehmen?
Marc erklärt, warum der Mensch weiterhin jede relevante Aktion bestätigen muss, wie Quellen bei steuerlichen Antworten sichtbar gemacht werden und weshalb auch Clara nie vollständig fehlerfrei arbeiten kann. Gleichzeitig berichtet er, wie eng das Gründerteam mit den ersten Kanzleien zusammenarbeitet und neue Funktionen anhand konkreter Rückmeldungen entwickelt.
Eine Folge über die persönliche Assistenz der Zukunft, echte Entlastung im Kanzleialltag und die Frage, wie viel Verantwortung wir schon heute an künstliche Intelligenz übergeben möchten.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakt
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