In der neuen Folge des Podcasts „Verhör(t)" startet ein frisches Format: Host Florian D. Weber und Max Müller von Baczko, Experte für Personalgewinnung und Employer Branding in der Steuerberatungsbranche, treffen sich künftig regelmäßig zum Check-up. Das Prinzip: Eine zufällige Einstiegsfrage, eine These, eine spontane Diskussion – und am Ende eine feste Checkout-Frage. Den Auftakt macht eine steile Behauptung: Der Fachkräftemangel sei in der Steuerberatung eigentlich kein Thema.

Wer strukturiert vorgeht, findet Fachkräfte

Max widerspricht nicht grundsätzlich, schränkt aber deutlich ein: Kanzleien, die strukturiert vorgehen, ihre eigene Kultur kennen und gezielt passende Menschen ansprechen, finden Mitarbeitende. Die Erfahrung aus laufenden Recruiting-Kampagnen stützt diese Einschätzung. Das Problem liege nicht am Markt, sondern daran, dass viele Kanzleien ihre eigenen Stärken unterschätzen und nicht nach außen tragen. Wer eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich anbietet, aber das nirgends kommuniziert, verschenkt einen echten Wettbewerbsvorteil. Homeoffice, Obstkorb und lockere Teamkultur treffen außerdem nicht automatisch den Nerv jeder Zielgruppe. Entscheidend ist, dass das Arbeitgeberversprechen zur tatsächlichen Kanzleikultur passt.

Recruiting endet nicht mit der Einstellung

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs: Wer nur bei der Stellenanzeige ansetzt, denkt zu kurz. Onboarding, Führung, Mitarbeiterbindung und Feedback gehören genauso zum Gesamtpaket.









Bild: Haufe Online Redaktion

Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur.