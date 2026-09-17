Wie Steuerkanzleien aus Daten neue Beratungsleistungen entwickeln

Jeden Tag laufen in Steuerkanzleien hochwertige Unternehmensdaten auf: Finanzbuchhaltungen, Lohnabrechnungen, Rechnungen, Jahresabschlüsse oder betriebswirtschaftliche Auswertungen. Viele Kanzleien nutzen diese Informationen bislang vor allem für Deklarations- und Abschlussarbeiten. Doch die Digitalisierung eröffnet neue Perspektiven. Wer vorhandene Daten intelligent verknüpft und analysiert, kann daraus innovative Beratungsleistungen entwickeln und zusätzliche Umsätze erzielen. Dabei geht es nicht darum, Daten zu verkaufen, sondern aus ihnen wertvolle Erkenntnisse für die Mandanten zu gewinnen.

Steuerkanzlei als Datenschatz: Warum Qualität mehr zählt als Menge

Viele sprechen aufgrund der Menge und Vielfalt der Daten bereits von einem Datenschatz der Steuerkanzleien. Denn kaum ein Berater verfügt über einen vergleichbaren Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung seiner Mandanten wie der Steuerberater. Über Jahre hinweg sammeln sich Informationen zu Umsätzen, Kosten, Investitionen, Finanzierungen, Personal und Steuern an.

"Der eigentliche Datenschatz einer Steuerkanzlei besteht nicht allein in der Menge der vorhandenen Daten. Entscheidend ist, ob diese Daten strukturiert, aktuell, miteinander verknüpfbar und im richtigen fachlichen Kontext verfügbar sind. Erst dann werden aus Buchungsdaten Informationen und aus Informationen belastbare Entscheidungsgrundlagen", sagt Alexander Hassenpflug, Rechtsanwalt und Head of Digital Transformation & IT für Steuerberater bei L1 Datenschutz. Eine große Datenmenge schafft also per se noch keinen Nutzen.

Bild: Alexander Hassenpflug Alexander Hassenpflug, Rechtsanwalt und Head of Digital Transformation & IT für Steuerberater bei L1 Datenschutz

Datenbasierte Beratung: Vom Jahresabschluss zum Frühwarnsystem

Bislang dienen diese Daten ohnehin überwiegend dazu, die Vergangenheit abzubilden. Immer öfter rückt jetzt jedoch die Zukunft in den Fokus, da Unternehmen verlässlicher planen wollen und ihre bestehenden Aktivitäten optimieren müssen. "Der Steuerberater entwickelt sich vom Ersteller vergangenheitsbezogener Auswertungen zum wirtschaftlichen Frühwarnsystem und zum laufenden Sparringspartner des Unternehmers", sagt Hassenpflug. Aus den vorhandenen Daten lassen sich Liquiditätsengpässe, steigende Kosten, Veränderungen der Ertragsstruktur, sinkende Produktivität sowie Risiken bei Finanzierungen oder Investitionen frühzeitig erkennen. In Verbindung mit Planwerten können daraus auch Prognosen und konkrete Handlungsempfehlungen entstehen.

Das ist eine durchaus verlockende Möglichkeit für Inhaber, für ihre Kanzlei zusätzliche Beratungsfelder zu erschließen und beispielsweise auch neue, standardisierte Beratungsprodukte zu entwickeln. Das können digitale Unternehmens-Cockpits und monatliche Liquiditätsgespräche ebenso sein wie Szenario-Rechnungen oder regelmäßige Risiko- und Potenzialanalysen. Der positive Effekt liegt auf der Hand: Es können wiederkehrende Beratungsumsätze jenseits des Deklarationsgeschäftes generiert werden.

Liquiditätsplanung und Unternehmenssteuerung: Zwei Beratungsfelder mit Potenzial

Zwei Kernbereiche bieten sich für datenbasierte Services besonders an. Ein naheliegendes Beratungsfeld ist nach Einschätzung von Hassenpflug die laufende Liquiditäts- und Krisenfrüherkennung. "Hierfür können Finanzbuchhaltung, offene Posten, Bankbewegungen, Lohnkosten, Steuerzahlungen, Darlehensverpflichtungen und Planwerte zusammengeführt werden“, so der Experte. Mandanten erhalten dann keine starre BWA der Vergangenheit, sondern eine detaillierte Vorschau auf die künftige Liquidität. Steuerberater sind auf diese Weise in der Lage, frühzeitig zu erkennen, ob Zahlungsausfälle, steigende Personalkosten, hohe Steuerzahlungen oder auslaufende Finanzierungen zu Engpässen führen. Das bedeutet in der Praxis: Der Mehrwert eines solchen Szenarios entsteht durch die fachliche Einordnung des Beraters.

Das zweite Beratungsfeld kann die Ergebnis-, Kosten- und Unternehmenssteuerung umfassen. Ergänzen Kanzleien Buchhaltungsdaten um Kostenstellen oder Auftragsdaten, decken sie Deckungsbeiträge und Margenfresser auf. So erkennen Berater sofort, welche Produkte oder Kunden tatsächlich Gewinn erwirtschaften und wo Preisanpassungen anstehen. "Der Steuerberater bringt dabei einen entscheidenden Vorteil mit", sagt Hassenpflug, "er kennt nicht nur die Zahlen, sondern regelmäßig auch die steuerlichen, rechtlichen und persönlichen Rahmenbedingungen des Mandanten." Solche Analysen können bei Investitionsentscheidungen ebenso hilfreich sein wie bei Finanzierungen oder dem Entwerfen von Zukunftsszenarien für ein Unternehmen.

Datenschutz in der Steuerkanzlei: Rechtssicher beraten mit Mandantendaten

Doch so attraktiv eine datenbasierte Beratung auch sein mag: Steuerkanzleien arbeiten mit besonders sensiblen Informationen. Um die Daten zu monetarisieren, ist ein rechtssicherer Rahmen zwingend notwendig. Zunächst muss geklärt werden, zu welchem Zweck die Daten verarbeitet werden und auf welcher Rechtsgrundlage dies geschieht. "Daten, die zur Erstellung einer Lohnabrechnung oder eines Jahresabschlusses überlassen wurden, dürfen nicht automatisch für jeden beliebigen weiteren Analysezweck verwendet werden", betont Hassenpflug. Zweckbindung, Datenminimierung, Transparenz, Löschkonzepte sowie Datenschutz durch Technikgestaltung müssen deshalb bereits bei der Konzeption berücksichtigt werden. Außerdem muss für die jeweilige Verarbeitung geprüft werden, ob sie vom bestehenden Mandat und der jeweiligen Rechtsgrundlage umfasst ist oder ob eine ergänzende Vereinbarung erforderlich wird.

Daneben besteht die besondere berufliche Verschwiegenheitspflicht. Sie umfasst grundsätzlich alles, was dem Steuerberater in Ausübung seines Berufs bekannt wird. Beschäftigte Personen sind zur Verschwiegenheit zu verpflichten. "Werden Cloud-, Analyse-, Plattform- oder KI-Dienstleister eingesetzt, darf diesen der Zugang zu Mandantengeheimnissen nur eröffnet werden, soweit dies für die konkrete Dienstleistung erforderlich ist. Die Anforderungen aus § 203 StGB sowie den §§ 57, 62 und 62a StBerG müssen daher technisch, vertraglich und organisatorisch umgesetzt werden", stellt Hassenpflug klar. Wichtig ist dem Juristen zufolge auch eine klare Trennung zwischen mandatsbezogener Analyse und einer mandatsübergreifenden Nutzung. Ein Benchmarking über verschiedene Mandantenbestände hinweg setze insbesondere voraus, dass Geschäftsgeheimnisse und personenbezogene Daten nicht unzulässig offengelegt oder weiterverwendet werden.

Doch nicht immer verfügt eine Steuerkanzlei bereits über alle nötigen Daten, die für eine zukunftsgerichtete Beratung nötig sind. Eine datengetriebene Beratung wird in der Praxis daher nur unter Mithilfe der Mandanten funktionieren und idealerweise mithilfe definierter digitaler Prozesse für den Austausch von Daten und Informationen.

Datengetriebene Steuerberatung umsetzen: Tools, Schnittstellen und erste Schritte

Um solche neuen, datengetriebenen Beratungsfelder zu erschließen, müssen einige technische Voraussetzungen gegeben sein. Laut Hassenpflug geht es aber nicht darum, sämtliche Daten zwanghaft in ein einziges System zu verschieben. "Entscheidend ist, die jeweiligen Datenquellen eindeutig festzulegen und kontrolliert miteinander zu verbinden." Die Fachdaten können also in den dafür vorgesehenen Fachsystemen geführt werden, beispielsweise DATEV, Addison oder vergleichbaren Lösungen. Dokumente, Kommunikation, Aufgaben und Arbeitswissen lassen sich in einer Kollaborations- und Wissensplattform wie Microsoft 365 organisieren.

"Benötigt werden vor allem standardisierte Schnittstellen oder Exporte, einheitliche Mandanten- und Kontenbezüge, gepflegte Stammdaten sowie Regeln zur Datenqualität", betont Hassenpflug. Für die Auswertung können je nach Umfang bereits Power BI oder vergleichbare Business-Intelligence-Lösungen genügen. Erst bei größeren Datenmengen oder komplexeren Anwendungsfällen werden spezialisierte Plattformen relevant.

Damit wird deutlich: Die Steuerberatung der Zukunft wird sich nicht dadurch auszeichnen, dass Steuerberater zu Programmierern werden. Entwickler, BI-Spezialisten oder KI-Partner können bei Bedarf jederzeit hinzugezogen werden. Der entscheidende Erfolgsfaktor wird vielmehr darin liegen, die Beratungsbedürfnisse der Mandanten zu erkennen, die nötigen Daten zu identifizieren und darauf basierend vorausschauende Beratungsprodukte zu entwickeln, die eine hohe Nachfrage versprechen und entsprechend auch vergütet werden, idealerweise als regelmäßige Auswertung.