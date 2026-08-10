Unterstützung für Steuerkanzleien im Alltag

Ihre Meinung ist gefragt!
Wir möchten es genau wissen – und fragen Sie
Um zu verstehen, wie Steuerkanzleien ihren Alltag gestalten und wo sie Unterstützungsbedarf sehen, führen wir aktuell eine kurze Umfrage durch. Teilen Sie jetzt Ihre Erfahrungen und helfen Sie uns, die richtigen Schlüsse zu ziehen: Zur Umfrage
Egal ob Kanzleiinhaber:in, angestellte:r Steuerberater:in, Steuerfachwirt:in, Steuerfachangestellte:r oder Kanzleimanager:in: Ihre Perspektive zählt.
Die Umfrage dauert max. 10 Minuten. Ihre Antworten sind anonym und werden ausschließlich für interne Entwicklungs- und Forschungszwecke verwendet.
Warum lohnt sich Ihre Teilnahme?
Wer heute teilnimmt, gestaltet mit, was morgen in Kanzleien zum Einsatz kommt.
Die Ergebnisse fließen direkt in die Entwicklung neuer Lösungen für den Kanzleialltag ein.
Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung!
Haben Sie Fragen zur Umfrage oder zum Projekt? Schreiben Sie uns gerne unten im Kommentarbereich.
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