Podcast: CoPilot Tax – wie KI die Steuerrecherche verändert
Host Florian D. Weber spricht mit Carina Baumgart, die seit Mitte März in der Haufe Steuerredaktion arbeitet und dort den CoPilot Tax betreut. Carina Baumgart bringt einen ungewöhnlichen Blick mit: Sie kennt die Kanzleiwelt aus dem dualen Studium und aus mehreren Jahren Praxis, hat dann bei der Buhl Data Service GmbH an der fachlichen Entwicklung von WISO Steuer gearbeitet und wechselte schließlich zu Haufe. Im Gespräch schildert sie, wie sich Recherche und Digitalisierung in Kanzleien in den vergangenen Jahren gewandelt haben und warum dieser Wandel oft unterschätzt wird.
KI als Sparringspartner, nicht als Ersatz
Im Mittelpunkt der Folge steht die Frage, wie Steuerberaterinnen und Steuerberater den CoPilot Tax sinnvoll einsetzen. Baumgart erklärt, warum CoPilot Tax Experte im Steuerrecht ist und wie das Team die Qualität der Antworten durch umfangreiche Tests sicherstellt. Sie beschreibt, welche Aufgaben sich besonders gut für den KI-Einsatz eignen – von der schnellen Freibetragsabfrage bis zum komplexen Mandantenfall – und warum gut formulierte Prompts den Unterschied machen. Außerdem stellt sie die Prompt-Vorlagen im CoPilot Tax vor und gibt Tipps für den Einstieg.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.
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