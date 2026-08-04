Warum die Sommerferien das ehrlichste Audit Ihrer Kanzlei sind

Kein Berater, kein Fragebogen, kein Honorar: Das ehrlichste Audit bekommt eine Kanzlei jedes Jahr geschenkt.

Kanzleien lassen sich vieles prüfen: Qualitätssicherung, Datenschutz, Prozessreifegrade, Digitalisierungsgrad. Das kostet Zeit, Geld und produziert am Ende ein Dokument, das oft niemand mehr aufschlägt.

Das ehrlichste Audit bekommt eine Kanzlei jedes Jahr geschenkt. Es heißt Sommerferien.

Drei Wochen, in denen die Hälfte des Teams weg ist. Keine Interviews, keine Selbstauskunft. Nur die schlichte Frage: Läuft der Laden auch ohne die Menschen, die ihn sonst tragen? In der Antwort steckt mehr Wahrheit über den Zustand einer Kanzlei als in jeder Prozessdokumentation.

Was der August in Kanzleien sichtbar macht

Vier Befunde tauchen in dieser Zeit fast immer auf, bei uns wie bei den Kanzleien, mit denen ich im Rahmen von Nachfolgeprozessen und Zukäufen spreche:

Mandate, die nur eine einzige Person wirklich versteht. Es gibt sie in jeder Kanzlei: das Mandat mit der historisch gewachsenen Struktur, den drei Sonderabsprachen und der einen Kollegin, die weiß, warum das damals so gemacht wurde. Solange sie da ist, ist das Effizienz. Sobald sie weg ist, ist es ein Risiko.

Prozesse, die im Kopf existieren statt im System. Nicht selten sind die stabilsten Abläufe einer Kanzlei die undokumentiertesten. Sie funktionieren so zuverlässig, dass nie jemand auf die Idee kam, sie aufzuschreiben.

Entscheidungen, die liegen bleiben. Wenn eine Freigabe drei Wochen wartet, weil der Partner im Urlaub ist, hat die Kanzlei ein Delegationsproblem. Diese Entscheidung hätte gar nicht auf seinem Tisch landen dürfen.

Fristen, die nur gehalten werden, weil jemand aus dem Urlaub mailt. Das ist der Befund, der in Kanzleien am häufigsten als Loyalität gefeiert wird. Dabei ist er der kritischste von allen.

Das Problem ist zwölf Monate alt

Der entscheidende Punkt: Wenn es im August knirscht, liegt die Ursache in den elf Monaten davor: In jeder Aufgabe, die aus Bequemlichkeit bei derselben Person geblieben ist, in jeder Vertretungsregel, die man „bei Gelegenheit“ schriftlich fixieren wollte, in jedem Prozess, der nie den Weg aus dem Kopf in das System gefunden hat.

Der August deckt das nur auf. Er verursacht es nicht.

Genau deshalb nutze ich die Sommerwochen bei KONTAX bewusst als Diagnoseinstrument. Mit über 120 Mitarbeitenden an zwölf Standorten kehrt der Sommer-Stresstest jedes Jahr wieder. Wir werten ihn systematisch aus.

Wie wir die Diagnose auswerten

Drei Fragen stehen in der ersten Septemberwoche im Mittelpunkt:

Wo wurde jemand im Urlaub angerufen und weswegen? Jeder einzelne Anruf ist ein Datenpunkt. Er markiert exakt die Stelle, an der Wissen oder Befugnis nicht verteilt ist. Welche Aufgabe ist liegen geblieben, obwohl formal jemand vertreten hat? Hier trennt sich die Vertretung auf dem Papier von der Vertretung in der Praxis. Was hat die Vertretung länger gebraucht als üblich? Das ist der beste Indikator für undokumentierte Prozesse. Wer langsamer ist, dem fehlt Information.

Die Antworten ergeben eine Liste. Diese Liste ist unsere Prozessagenda für das zweite Halbjahr – nicht ein Wunschkatalog aus einem Strategieworkshop, sondern eine empirisch erhobene Schwachstellenkarte. Priorisiert wird nach Häufigkeit und Schadenspotenzial, nicht nach Bauchgefühl.

Warum das ein Wertthema ist

Wissen in Köpfen ist der teuerste Vermögensgegenstand einer Kanzlei, weil er nicht bilanziert, nicht übertragbar und nicht skalierbar ist. Spätestens bei Nachfolge oder Zusammenschluss wird das sichtbar.

Aus meiner Arbeit an Nachfolgen weiß ich: Kaufinteressenten bewerten heute nicht mehr nur Umsatz, Mandantenstruktur und Honorarniveau. Sie bewerten Übertragbarkeit. Eine Kanzlei, in der Mandatsbeziehungen und Verfahrenswissen an zwei oder drei Personen hängen, erzielt bei identischer Gewinn- und Verlustrechnung einen niedrigeren Kaufpreis als eine Kanzlei, in der beides im System liegt. Der Unterschied schlägt unmittelbar auf den Kaufpreis durch.

Dasselbe gilt für Wachstum. Wer zukaufen oder integrieren will, kann nur das übertragen, was beschrieben ist. Undokumentierte Exzellenz lässt sich nicht ausrollen.

Der KI-Punkt, den viele übersehen

Wir verfolgen bei KONTAX einen AI-First-Ansatz: Jeder Prozess wird zuerst durch die KI-Brille geprüft. Dabei ist eine Erkenntnis zentral, die in der aktuellen Diskussion oft untergeht.

Künstliche Intelligenz kann nur automatisieren, was zuvor beschrieben wurde. Ein Prozess, der ausschließlich im Kopf einer erfahrenen Mitarbeiterin existiert, ist für jedes KI-System unsichtbar. Die Kanzleien, die bei der Automatisierung vorankommen, punkten nicht mit dem größten Tool-Budget, sondern mit der besten Prozessdokumentation. Damit wird der Sommer-Befund zum Vorprojekt jeder KI-Initiative. Er liefert kostenlos, was sonst mühsam erhoben werden muss: die Landkarte des impliziten Wissens.

Und der Punkt, der mir persönlich am wichtigsten ist

Nur in einer Kanzlei mit echter Vertretungsstruktur können Menschen wirklich abschalten.

Erreichbarkeit im Urlaub ist ein Organisationsversagen. In vielen Kanzleien wird sie trotzdem als Haltungsfrage verklärt. Das ist bequem, denn es verlagert die Verantwortung von der Führung auf den Einzelnen.

In einem Markt, in dem qualifizierte Berufsträgerinnen und Berufsträger sich ihren Arbeitgeber aussuchen, ist das ein handfester Wettbewerbsnachteil. Junge Fachkräfte fragen im Bewerbungsgespräch längst nicht mehr nur nach Homeoffice und Fortbildungsbudget. Sie fragen, wie Urlaub organisiert ist. Wer darauf keine überzeugende Antwort hat, verliert zuerst die Bewerber, dann die Leistungsträger.

Fünf Schritte für den September

Wer den Sommer als Audit nutzen will, muss jetzt handeln, denn die Erinnerung an das Knirschen verblasst schnell:

Anrufe im Urlaub protokollieren lassen. Ohne Schuldzuweisung, rein als Datenerhebung. Die drei kritischsten Ein-Personen-Abhängigkeiten benennen und je einen Zweitverantwortlichen festlegen, mit Termin. Vertretungsregeln schriftlich fixieren, inklusive Entscheidungsbefugnis und Betragsgrenzen. Eine Vertretung ohne Befugnis ist keine. Die fünf am häufigsten nachgefragten Prozesse dokumentieren – kurz, im System, auffindbar. Perfektion ist hier der Feind der Umsetzung. Im Dezember gegenprüfen. Die Weihnachtszeit ist das zweite ehrliche Audit des Jahres.

Die Steuerkanzlei der Zukunft gewinnt durch Organisation: dokumentierte Prozesse, klare Vertretungsregeln, Wissen im System statt in Köpfen. Der August sagt Ihnen kostenlos, wo Sie dabei stehen. Man muss nur zuhören.

Zum Autor: Dr. Daniel Kubitza ist Gründer und Geschäftsführer der KONTAX Gruppe, einer inhabergeführten Steuerberatungsgruppe mit über 120 Mitarbeitenden an zwölf Standorten. Er ist zudem Gründer der Kanzleinachfolge-Plattform KONNEXT, Dozent für Unternehmensbesteuerung und Host der Podcasts „Die Steuermannschaft“ und „Chefgespräche“.