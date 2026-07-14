Das Unternehmen Taxdoo hat sein Kerngeschäft eingestellt und sich neu ausgerichtet. Im Podcast spricht Gründer Dr. Roger Gothmann über den radikalen Schritt, die Zukunft von Tax Tech und die Frage, wie Steuerkanzleien und Technologieunternehmen künftig besser miteinander arbeiten können.

Roger Gothmann berichtet persönlich über seinen Weg – vom Finanzbeamten über die Gründung von Taxdoo bis zur Erkenntnis, dass der Wunsch nach Sicherheit manchmal zur größten Bremse werden kann. Veränderung durch technologische Innovation allein reiche nicht: "Jede Transformation scheitert nicht an der Strategie, sondern immer an der Kultur."

Verantwortung als gemeinsame Basis von Tax Tech und Steuerberatung

Für Roger Gothmann bleibt Verantwortung der entscheidende Faktor – für Tax-Tech-Unternehmen wie für Steuerkanzleien gleichermaßen. Statt übereinander zu reden, sollten beide Seiten ein gemeinsames Zielbild entwickeln: wie Tax Tech und Steuerberatung künftig zueinander und miteinander stehen.

Bild: Haufe Online Redaktion

Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.