Podcast mit Taxdoo-Gründer Gothmann: Wie Verantwortung Kanzleien und Tax Tech verbindet
Roger Gothmann berichtet persönlich über seinen Weg – vom Finanzbeamten über die Gründung von Taxdoo bis zur Erkenntnis, dass der Wunsch nach Sicherheit manchmal zur größten Bremse werden kann. Veränderung durch technologische Innovation allein reiche nicht: "Jede Transformation scheitert nicht an der Strategie, sondern immer an der Kultur."
Verantwortung als gemeinsame Basis von Tax Tech und Steuerberatung
Für Roger Gothmann bleibt Verantwortung der entscheidende Faktor – für Tax-Tech-Unternehmen wie für Steuerkanzleien gleichermaßen. Statt übereinander zu reden, sollten beide Seiten ein gemeinsames Zielbild entwickeln: wie Tax Tech und Steuerberatung künftig zueinander und miteinander stehen.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.
-
Podcast mit Taxdoo-Gründer Gothmann: Wie Verantwortung Kanzleien und Tax Tech verbindet
14.07.2026
-
Wie Kanzleien KI-Agenten nutzen
09.07.2026
-
Was die GenZ von Steuerkanzleien erwartet
07.07.2026
-
"Stringente Lebensläufe werden weniger werden"
02.07.2026
-
Podcast: So besteht man die Steuerberaterprüfung
30.06.2026
-
Schatten-KI: Wenn Mitarbeitende digitaler arbeiten als die Kanzlei
25.06.2026
-
Lizenzen, Gagen und Urheberrechte: Wenn Steuerrecht auf Musik trifft
23.06.2026
-
Kanzleistrategie: Arbeiten mit Blick in die Zukunft
18.06.2026
-
Podcast: Diese Quick Wins bringen Kanzleien voran
16.06.2026
-
Sofortmaßnahmen: So entlasten Kanzleien ihr Tagesgeschäft
11.06.2026