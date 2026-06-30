Podcast: So besteht man die Steuerberaterprüfung

Wer das Steuerberaterexamen besteht, scheitert selten am Fachwissen. Oft sind es Angst und Perfektionismus, die den Weg versperren. Steuerberater Gunnar Tetzlaff, der seit mehr als 15 Jahren Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Weg zum Examen begleitet, erklärt, warum Fleiß im Übermaß zur Falle wird.

In der aktuellen Folge von Verhör(t) spricht Host Florian D. Weber mit Gunnar Tetzlaff, Steuerberater bei PwC Deutschland, über ein Phänomen, das sich in der Examensvorbereitung immer wieder zeigt: Nicht fehlendes Wissen entscheidet, sondern Perfektionismus, Angst und ein Lernpensum, das die Kandidatinnen und Kandidaten vor dem ersten Prüfungstag bereits erschöpft. Tetzlaff bringt es mit einem Bild auf den Punkt: "Der erste Prüfungstag ist die Startlinie. Kein Sportler würde einen Schlussspurt zur Startlinie einlegen."

Social Media als Brandbeschleuniger

Tetzlaff beschreibt, wie WhatsApp-Gruppen mit 150 Teilnehmenden und Überbietungswettbewerbe auf Social Media die Angst anfachen. Wer morgens mit 30 Paniknachrichten aufwacht, trifft keine rationalen Entscheidungen mehr. Dazu kommt ein weiteres Muster: Viele Kandidatinnen und Kandidaten bereiten sich nicht darauf vor, das Examen zu bestehen, sondern darauf, nach einem möglichen Scheitern sagen zu können, dass sie alles gegeben haben. Tetzlaff nennt das einen psychologischen Schutzmechanismus, der aber selten schützt.

Pausen sind keine Kür, sondern Pflicht

Schlaf, Bewegung, Gespräche ohne Steuerbezug: Was nach Selbstfürsorge klingt, ist für Tetzlaff schlicht eine Voraussetzung für Prüfungserfolg. Wer jeden freien Moment mit Lernpodcasts füllt, lässt dem Gehirn keinen Raum, Gelerntes zu verarbeiten. Bild: Gunnar Tetzlaff "Der erste Prüfungstag ist die Startlinie. Kein Sportler würde einen Schlussspurt zur Startlinie einlegen", sagt Steuerberater Gunnar Tetzlaff.

Sein Rat: Sich mit sich selbst vergleichen, nicht mit anderen, und Fortschritte wahrnehmen. Außerdem verrät er, welche sechs Schritte garantiert zum Durchfallen führen – und warum ein Spaziergang manchmal mehr bringt als die nächste Übungsklausur.







Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.