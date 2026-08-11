Podcast: Automatisierung in der Kanzlei – wo fängt man an?

Künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Prozesse beschäftigen die Steuerbranche heute mehr denn je. Doch die größte Herausforderung liegt oft nicht in der Technologie selbst, sondern darin, Menschen für Veränderungen zu begeistern und sie auf diesem Weg mitzunehmen.

In der aktuellen Folge von Verhör(t) spricht Host Florian D. Weber mit Michel Menk, Gründer von milia.io. Gemeinsam sprechen sie darüber, wie Automatisierung Steuerkanzleien dabei unterstützen kann, Routineaufgaben zu reduzieren, Mitarbeitende zu entlasten und mehr Zeit für Beratung zu schaffen.

Dabei wird schnell deutlich: Erfolgreiche Digitalisierung beginnt nicht mit Software, sondern mit einer klaren Strategie und einer Unternehmenskultur, die Veränderungen zulässt. Michel Menk erklärt, warum Change Management ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, weshalb Kommunikation eine zentrale Rolle spielt und warum es wichtig ist, Mitarbeitende aktiv in den Veränderungsprozess einzubeziehen.

Außerdem sprechen Florian D. Weber und Michel Menk über die Zukunft der Steuerberatung, den sinnvollen Einsatz künstlicher Intelligenz und die Vision, Steuerkanzleien dabei zu unterstützen, sich langfristig zukunftsfähig aufzustellen.



Bild: Haufe Online Redaktion

Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.