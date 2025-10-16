Bestimmung der ortsüblichen Vermietungszeit für eine Ferienwohnung
Hintergrund: Verluste aus einer vermieteten Ferienwohnung
Im Streitfall besaß die Steuerpflichtige eine Ferienwohnung in einem bekannten Tourismusort. Ab dem Jahr 2016 vermietete sie die Wohnung als Ferienwohnung.
Die Steuerpflichtige erzielte durchgängig Verluste aus der Vermietung.
Mit dem Finanzamt (FA) kam es zum Streit darüber, ob die Voraussetzungen erfüllt waren, die für die steuerliche Anerkennung der Vermietung einer Ferienwohnung gelten.
Entscheidung: Steuerliche Anerkennung bei ortsüblicher Vermietungszeit
Der BFH hat mit seiner Entscheidung die bisherigen Grundsätze bestätigt, nach denen bei einer ausschließlich an Feriengäste vermieteten und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehaltenen Ferienwohnung grundsätzlich und typisierend von der Absicht des Steuerpflichtigen auszugehen, einen Einnahmeüberschuss zu erwirtschaften, wenn das Vermieten die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen – abgesehen von Vermietungshindernissen – nicht erheblich (das heißt um mindestens 25 %) unterschreitet. Ist dies der Fall, sind die Verluste aus der Vermietung ohne weitere Voraussetzungen steuerlich anzuerkennen und können mit anderen Einkünften verrechnet werden können.
Zur Ermittlung der durchschnittlichen Auslastung der Ferienwohnung
Für die Ermittlung der durchschnittlichen Auslastung der Ferienwohnung ist auf einen zusammenhängenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren abzustellen.
Das FA und das Finanzgericht (FG) hatten im Urteilsfall die Grenze von 25 % noch für jedes Jahr einzeln geprüft. Daher hatten sie für ein Jahr die Vermietungsverluste steuerlich berücksichtigt, für andere Jahre hingegen nicht.
Der BFH hat demzufolge die Entscheidung aufgehoben und das Verfahren an das FG zurückverwiesen. Das FG hat nunmehr die Auslastung der Ferienwohnung über einen zusammenhängenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu prüfen.
BFH, Urteil v. 12.8.2025, IX R 23/24; veröffentlicht am 16.10.2025
