Vergütungen an Geschäftsführer: Lohnsumme § 13a ErbStG

Entschieden wurde, dass bei der Ermittlung der maßgebenden jährlichen Lohnsummen (§ 13a Abs. 4 ErbStG) gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 ErbStG in der Fassung vom 22.12.2009 (a.F.) die an die Gesellschafter einer Personengesellschaft im Lohnsummenzeitraum gezahlten Vergütungen grundsätzlich zu berücksichtigen sind.

Vergütung an Gesellschafter-Geschäftsführer

Im Streitfall ging es um eine Kommanditgesellschaft, die den beigeladenen Komplementär zum Geschäftsführer bestellte. Dieser erbte nachfolgend gemeinsam mit einer Miterbin weitere Anteile an der KG. Beide Erben erhielten aufgrund von Anstellungsverträgen im maßgeblichen Lohnsummenzeitraum angemessene Vergütungen für ihre Tätigkeit bei der KG. Das Finanzamt erkannte diese Zahlungen nicht als Teil der Lohnsumme an – mit der Folge, dass steuerliche Begünstigungen bei der Erbschaftsteuer gefährdet waren.

Bilanzposten "Löhne und Gehälter"

Das Gericht entschied jedoch, dass alle im maßgeblichen Zeitraum gezahlten Vergütungen – unabhängig von ihrer steuerlichen Einordnung – in die Lohnsumme einzubeziehen sind, sofern sie als Aufwand in der Handelsbilanz verbucht wurden. Der gegenteiligen Auffassung der Finanzverwaltung in H E 13a.5 ErbStH 2020 folgte das Gericht nicht.

Entscheidend sei nicht, ob es sich um Einkünfte im Sinne des § 19 EStG handelt, sondern ob es sich um arbeits- oder dienstvertraglich vereinbarte Leistungen handelt, die keine Gewinnanteile darstellen.

Die Revision zum BFH ist unter dem Aktenzeichen II R 28/25 anhängig.

FG Münster, Urteil v. 15.4.2025, 3 K 483/24 F, veröffentlicht mit dem Juni-Newsletter des FG Münster