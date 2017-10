Anordnung des BMF zum sog. Sanierungserlass Bild: Haufe Online Redaktion

Der BFH hat entschieden, dass der sog. Sanierungserlass des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), durch den Sanierungsgewinne steuerlich begünstigt werden sollten, für die Vergangenheit nicht angewendet werden darf.

Hintergrund: Große Senat des BFH hat den sog. Sanierungserlass verworfen

Der Große Senat des BFH hatte den sog. Sanierungserlass bereits verworfen, weil er gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt (BFH, Beschluss v. 28.10.2016, GrS 1/15). Das BMF hat die Finanzämter daraufhin angewiesen, den sog. Sanierungserlass in allen Fällen, in denen die an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis (einschließlich) 8.2.2017 (Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses des Großen Senats des BFH) endgültig auf ihre Forderungen verzichtet haben, gleichwohl aus Gründen des Vertrauensschutzes weiterhin uneingeschränkt anzuwenden (BMF, Schreiben v. 27.4.2017, BStBl I 2017, 741).

Entscheidung: Keine Begünstigung von Sanierungsgewinnen vor Inkrafttreten des § 3a EstG

Der BFH hat nun entschieden, dass diese Anordnung des BMF in gleicher Weise gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt wie der sog. Sanierungserlass selbst. Eine solche Regelung hätte nach Auffassung des BFH nur der Gesetzgeber treffen können.

In den beiden Urteilen zugrunde liegenden Verfahren hatten die Kläger mit den jeweiligen Finanzämtern darüber gestritten, ob in ihren Fällen die Voraussetzungen für einen Steuererlass vorliegen. Auf diese Frage ging der BFH in den Revisionsurteilen nicht ein. Da die Anordnung des BMF gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt, dürfen Gerichte den sog. Sanierungserlass auch in Altfällen nicht anwenden.

Hinweis: Gesetzliche Neuregelung auf Altfälle nicht anwendbar

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen v. 27.6.2017 (BGBl I 2017, 2074, BStBl I 2017, 1202) sind inzwischen antragsgebundene Steuerbefreiungstatbestände für Sanierungsgewinne geschaffen worden (§ 3a EStG und § 7b GewStG). Diese Bestimmungen finden jedoch auf Altfälle keine Anwendung.

BFH, Urteile v. 23.8.2017, I R 52/14 und X R 38/15; veröffentlicht jeweils am 25.10.2017.