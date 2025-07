§ 69 AO: Vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung

Eine Haftung nach § 69 AO kommt nur in Betracht, wenn eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung vorliegt, d.h. wenn der Geschäftsführer seinen steuerlichen Pflichten vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig nicht nachkommt, wobei es in der Besteuerungspraxis in der Regel um die Frage des Vorliegens einer groben Fahrlässigkeit geht.