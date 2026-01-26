FG Düsseldorf

Glyzerin als Ersatzstoff für Tabakwaren

Kommentierung 26.01.2026 | 06:15 Uhr
Dr. Ulf-Christian Dißars
Dr. Ulf-Christian Dißars
 Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
Glyzerin als Ersatzstoff für Tabakwaren
Bild: Haufe Online Redaktion

Ohne weitere Komponenten erfüllt reines Glyzerin vor der Verwendung zur Herstellung von Liquids für E-Zigaretten nicht die Voraussetzungen eines Substituts für Tabakwaren. So hat das FG Düsseldorf entschieden.

Folgender Sachverhalt wurde verhandelt: Im Rahmen einer Kontrolle des Hauptzollamts beim Kläger wurde unter anderem Glycerin sichergestellt, das nicht versteuert war. Das Zollamt setzte deshalb gegen den Kläger Tabaksteuer in Höhe von rund 28.000 EUR fest, da es der Ansicht war, dass es sich bei dem Glycerin um ein unversteuertes Substitut für Tabakwaren handelte. Der Kläger als Besitzer der Waren schulde deshalb Tabaksteuer. Nach einem erfolglosen Einspruchsverfahren wandte sich der Kläger an das zuständige Finanzgericht in Düsseldorf.

Keine Tabaksteuer

Das Gericht gab der Klage statt. Das beklagte Hauptzollamt hat zu Unrecht das Glycerin der Besteuerung unterworfen.  Zwar unterliegen Substitute von Tabakwaren der Tabaksteuer. Substitute liegen aber nur dann vor, wenn diese andere Tabakwaren ersetzen. Als solche kommen insbesondere Produkte in Betracht, die als chemische Produkte zum Konsum geeignet sind und herkömmliche Tabakwaren eben ersetzen. Dies ist bei Glycerin nicht der Fall. Dieses ist nicht allein geeignet, um konsumiert zu werden. Es dient lediglich als Mischkomponente für Liquids in E-Zigaretten.

Das Finanzgericht hat die Revision zum BFH zugelassen. Es bleibt damit abzuwarten, ob der BFH die Rechtsauffassung des Finanzgerichts teilt.

FG Düsseldorf, Urteil v. 30.9.2025, 4 K 2085/24 VTa

Schlagworte zum Thema:  Steuer , Besteuerung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Rechtsprechung
Steuern sparen: Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2025
Anleitung zur Einkommensteuererklaerung 2025

Diese Anleitung bietet Ihnen zuverlässige Erläuterungen zu den Vordrucken und viele Hinweise auf legale Steuersparmöglichkeiten, damit Sie die gesetzlich vorgesehenen Abzugsmöglichkeiten voll ausschöpfen können.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Steuern Newsletter - kostenlos und unverbindlich