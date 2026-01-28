FG Berlin-Brandenburg

Flughafen als erste Tätigkeitsstätte einer angestellten Flugbegleiterin

Kommentierung 28.01.2026 | 07:54 Uhr
Georg Schmitt
Georg Schmitt
StB, Dipl.-Finanzwirt (FH)
Flughafen als erste Tätigkeitsstätte einer Flugbegleiterin
Bild: Haufe Online Redaktion

Das FG Berlin-Brandenburg urteilte zum Flughafen als erste Tätigkeitsstätte einer angestellten Flugbegleiterin.

Ist eine angestellte Flugbegleiterin von ihrem Arbeitgeber einem bestimmten Flughafen fest zugeordnet, so stellt das gesamte Flughafenhafengelände als ortsfeste betriebliche Einrichtung  die erste Tätigkeitsstätte für die Stewardess dar, wenn sie auf dem gesamten Flughafengelände nicht nur geringfügige Tätigkeiten ausübt (im Streitfall: unter anderem Bereitschaftsdienste, Crew-Briefing, Security-Check, Boarding, nach dem Rückflug Reinigung des Innenraums des Flugzeugs, De-Briefing). Zu den am Flughafen verrichteten Aufgaben zählen auch die Tätigkeiten, welche die Flugbegleiterin in dem noch auf dem Flughafengelände parkenden Flugzeug verrichtet (gegen FG Nürnberg, Urteil v. 6.12.2023, 8 K 672/22 und gegen FG Hamburg, Urteil v. 24.11.2022, 6 K 207/21).

Erste Tätigkeitsstätte einer Flugbegleiterin

Die Klägerin ist Flugbegleiterin und fährt im Streitjahr 2021 regelmäßig von ihrer Wohnung zum Flughafen C, ihrer vom Arbeitgeber festgelegten Home-Base. Sie machte diese Fahrten als Dienstreisen sowie Verpflegungsmehraufwand geltend. Das Finanzamt erkannte jedoch nur die Entfernungspauschale sowie teilweise Verpflegungspauschalen an, da der Flughafen die erste Tätigkeitsstätte der Klägerin sei.

Mit ihrem Einspruch trägt die Klägerin vor, dass der Flughafen nicht ihre erste Tätigkeitsstätte sei, da sämtliche dienstlichen Aufgaben – Briefing, Sicherheitschecks etc. – ausschließlich im Flugzeug stattfinden würden. In der Crew-Lounge würden keine berufstypischen Tätigkeiten ausgeübt. Der Einspruch der Klägerin blieb weitgehend erfolglos; nur ein Teil des Verpflegungsmehraufwands wurde anerkannt. Mit der Klage begehrt sie nun zusätzliche Werbungskosten in Höhe von 2.293 EUR. Das Finanzamt beantragt Klageabweisung und verweist auf die Einordnung der Crew-Lounge als relevante Tätigkeitsstätte.

Flughafen gilt als erste Tätigkeitsstätte

Das FG hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen, weil der Flughafen C als erste Tätigkeitsstätte der Flugbegleiterin gilt. Sie war arbeitsvertraglich dauerhaft dorthin zugeordnet und führte dort regelmäßig berufliche Aufgaben aus, etwa Briefings, Sicherheitschecks, Boarding-Vorbereitungen, Tätigkeiten nach der Landung sowie Bereitschaftsdienste. Auch Arbeiten im auf dem Flughafengelände parkenden Flugzeug zählen als Tätigkeiten am Flughafen. Deshalb dürfen ihre Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte nur mit der Entfernungspauschale berücksichtigt werden, und Verpflegungsmehraufwendungen sind nicht abziehbar.

Revision beim BFH

Die vom FG zugelassene Revision wurde eingelegt, Az beim BFH VI R 17/25. Hier muss der BFH nun entscheiden, ob die Fahrten zu dem vom Arbeitgeber zugewiesenen Stationierungsflughafen und damit im Zusammenhang stehende Verpflegungsmehraufwendungen nach Dienstreisegrundsätzen als Werbungskosten zu berücksichtigen sind.

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 18.9.2025, 14 K 14094/23

Schlagworte zum Thema:  Erste Tätigkeitsstätte , Entfernungspauschale , Reisekosten
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Rechtsprechung
Haufe Shop: Verlustnutzung bei Personengesellschaften
Verlustnutzung bei Personengesellschaften

Personengesellschaften können sehr flexibel gestaltet werden und erlauben eine begrenzte Haftung und einen optimalen Verlustausgleich. Dabei sind sie aber steuerlich und rechtlich komplex. Die Autoren erläutern die gesetzlichen Regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten zur Verlustnutzung.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Steuern Newsletter - kostenlos und unverbindlich