Erbschaftsteuerbefreiung für denkmalgeschützte Objekte

Praxis-Tipp: Fallstricke bei der Erbschaftsteuerbefreiung des Familienheims

Die Übertragung von selbstgenutzten Wohnungen bzw. Häusern (Familienheim) an den Ehegatten oder an Kinder wird durch § 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a bis c ErbStG besonders begünstigt. Hierbei sind insbesondere die Unterschiede zwischen Erwerben im Erbfall bzw. im Wege der Schenkung zu beachten. Weiter