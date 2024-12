Entgeltliche Ablösung eines Nießbrauchs an einem GmbH-Anteil

Die unentgeltliche Übertragung eines Grundstücks gegen Nießbrauchsvorbehalt erfolgt in der Besteuerungspraxis in der Regel im Rahmen vorweggenommener Erbregelungen, in dem ein vermietetes Grundstück noch zu Lebzeiten z.B. auf Abkömmlinge unentgeltlich oder gegen Auszahlungen potentieller Miterben übertragen wird.