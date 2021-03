BFH Überblick: Alle am 4.3.2021 veröffentlichten Entscheidungen

1. Eine Veräußerung i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ist weder von der Höhe der Gegenleistung noch von der Höhe der anfallenden Veräußerungskosten abhängig (Anschluss an BFH, Urteil v. 12.6.2018, VIII R 32/16, BStBl II 2019, 221).

Freibetrag bei unterjähriger Begründung einer GmbH & atypisch Still