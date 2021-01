BFH Überblick: Alle am 14.1.2021 veröffentlichten Entscheidungen

Verpachtungsbetrieb gewerblicher Art: wirtschaftliche Betrachtungsweise

1. Der Begriff der "Verpachtung" in § 4 Abs. 4 KStG setzt eine entgeltliche Überlassung von Einrichtungen, Anlagen oder Rechten voraus. 2. Entgeltlichkeit in diesem Sinne liegt nicht vor, wenn bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht der Pächter, sondern der Verpächter die wirtschaftliche Last des vereinbarten Pachtzinses zu tragen hat.