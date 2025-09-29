BFH: Neue anhängige Verfahren im September 2025

Neue anhängige Verfahren im September 2025
Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im September 2025 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
Rubrik
Thema
Az. beim BFH/BVerfG
und Vorinstanz
Unternehmer
Zinsschranke/Nachweis
Anforderungen an den Nachweis des Nichtvorliegens einer schädlichen Beteiligung i. S. d. § 8a Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes durch den Steuerpflichtigen bei Gesellschaftsanteilen im Streubesitz – Anwendung der Escape-Klausel der Zinsschrankenregelung.
I R 29/24
FG des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil v. 27.11.2024, 3 K 725/23
Unternehmer
Organschaft/Stilllegung
Kann ein steuerrechtlich anzuerkennendes Organschaftsverhältnis auch dann vorliegen, wenn zwar keine Auflösung der Organgesellschaft (formlos) erfolgt ist, aber ein Stilllegungsbeschluss getroffen worden ist?
I R 12/25
FG Münster, Urteil v. 27.3.2025, 10 K 2795/22 F
Anleger
Erstattungszinsen/Rückwirkungsverbot
Höhe der Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019
Verstößt § 238 Abs. 1a AO n. F. gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot?
I R 16/25
FG Düsseldorf, Urteil v. 11.4.2025, 3 K 1094/23 AO
Unternehmer
Organschaft/Ergebnisabführungsvertrag
Ist eine körperschaftsteuerrechtliche Organschaft trotz der Nichtdurchführung des Gewinnabführungsvertrags im ersten Geltungsjahr für die Folgejahre anzuerkennen, wenn noch vor dem Ablauf der ursprünglichen Mindestlaufzeit eine entsprechende Verschiebung beziehungsweise Verlängerung der Mindestlaufzeit vereinbart wird?
I R 18/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 8.7.2025, 8 K 8092/24
Anleger
Grunderwerbsteuer/Herabsetzung
Welche Voraussetzungen müssen für eine Herabsetzung der Grunderwerbsteuer nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG erfüllt sein, wenn der Erwerber nach Kündigung des Bauvertrages wegen drohender Insolvenz des Bauunternehmers zivilrechtlich wieder frei in der Wahl des Bauunternehmers ist?
II R 31/25
FG München, Urteil v. 21.5.2025, 4 K 895/23
Unternehmer
Sonderbilanz/Pensionsrückstellung
Führt die Erhöhung der im Gesamthandsvermögen einer KG gebildeten Rückstellung für eine Pensionszusage, die aufgrund einer Scheidungsfolgenvereinbarung ("interne Teilung") nunmehr die frühere Ehefrau des Komplementärs begünstigt, nach § 3 Nr. 55a Satz 2 EStG zu einem in einer Sonderbilanz der früheren Ehefrau zu erfassenden Ertrag, auch wenn diese an der KG nicht beteiligt ist?
IV R 12/25
FG Münster, Urteil v. 18.6.2025, 3 K 569/23 F
Unternehmer
Prepaid-Vertrag/Restguthaben
Sind nicht zurückgeforderte Restguthaben aus Prepaid-Verträgen als umsatzsteuerliches Entgelt für die Ermöglichung der Inanspruchnahme von Mobilfunkleistungen durch Zurverfügungstellen der Netzinfrastruktur anzusehen? Sofern ein umsatzsteuerliches Entgelt anzunehmen ist: Ist das Finanzamt verpflichtet, die darauf entfallende Umsatzsteuer im Billigkeitswege zu erlassen?
V R 20/24
Schleswig-Holsteinisches FG, Urteil v. 17.9.2024, 4 K 26/22
Unternehmer
Gewerbesteuerbefreiung/Krankenhaus
Gewerbesteuerfreiheit für Wahlleistungen eines Krankenhauses
Sind auch die Erträge aus dem Betrieb eines Krankenhauses, die im Zusammenhang mit Komfortelementen bei der Inanspruchnahme der Wahlleistung "Unterkunft" durch Patienten stehen, von der Befreiung des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG erfasst?
V R 8/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 11.3.2025, 6 K 6082/23
Unternehmer
Schuldnerberatung/Steuerbefreiung
Umsatzsteuerbefreiung für (subunternehmerisch) durchgeführte Schuldnerberatungsleistung? Reichweite der gesetzlichen Steuerbefreiungsregelung in § 4 Nr. 15b UStG? Hat der Gesetzgeber bei Einführung von § 4 Nr. 15b UStG sein Ermessen nach Maßgabe des Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL hinreichend ausgeübt?
V R 19/25
Hessisches FG, Urteil v. 29.1.2025, 1 K 13/22
Unternehmer
Nachzahlungszinsen/Unionsrecht
Ist eine Zinsvorschrift, nach der Nachzahlungszinsen zur Mehrwertsteuer unabhängig von den Umständen des Einzelfalles (insbesondere unabhängig vom Verschulden des Steuerpflichtigen oder dem entstandenen Steuerschaden für das Finanzamt) entstehen, mit dem Unionsrecht (insbesondere mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Neutralität der Mehrwertsteuer) vereinbar?
V R 28/25
Hessisches FG, Urteil v. 11.6.2024, 6 K 1002/23
Unternehmer
Freiberufliche Einkünfte/Rechtsanwalt
In welchem Umfang erfordert das Berufsbild des Rechtsanwalts ein leitendes und eigenverantwortliches Tätigwerden aufgrund eigener Fachkenntnisse bei der Auftragserledigung durch fachlich vorgebildete Arbeitskräfte?
VIII R 12/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 13.11.2024, 1 K 1125/23
