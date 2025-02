BFH: Alle in der 9. Kalenderwoche veröffentlichten Entscheidungen

Unterschiedliche Folgen der Verwertung beweglicher Sachen und Grundstücke durch Insolvenzverwalter

Leitsatz Verwertet ein Insolvenzverwalter freihändig eine bewegliche Sache, an der ein Absonderungsrecht eines Sicherungsnehmers besteht, so erbringt er dadurch keine Leistung gegen Entgelt an den Sicherungsgeber. Die Verwertungskosten, die der ...