Außenprüfung: „Neue Tatsachen“ beim Ansatz von Reisekosten – zu wessen Lasten gehen Unklarheiten des Sachverhalts? Werden anlässlich einer Außenprüfung Feststellungen getroffen, die Zweifel an der betrieblichen Veranlassung von steuermindernd berücksichtigen Reisekosten aufkommen lassen, so sind die Anforderungen an den Nachweis „neuer Tatsachen“ geringer, wenn der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten verletzt.

Urteil v. 23.3.2011, X R 44/09