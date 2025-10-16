Einräumung eines Altenteils im Zuge der Hofübergabe
Hofübergabe und lebenslanges Altenteil
Im konkreten Fall hatte ein Landwirt seinen Hof an den Sohn übertragen, der sich im Gegenzug verpflichtete, der Klägerin und ihrem Ehemann als Gesamtberechtigten gem. § 428 BGB ein lebenslanges Altenteil zu gewähren. Das Altenteil umfasste das Wohnrecht an dem gemeinsamen Familienheim und einen monatlich zu zahlenden Baraltenteil. Diese Zahlung wurde auf ein Girokonto geleistet, das zwar auf den Namen der Klägerin lautete, über das die Eheleute aber gemeinsam seit Jahren ihre gesamten privaten Zahlungsvorgänge abwickelten.
Das Finanzamt wertete dies als Schenkung des Ehemanns an die Klägerin. Die Ehefrau habe dadurch einen einklagbaren Anspruch auf Geldzahlung und unentgeltliche Nutzung des Familienheims erhalten.
Keine Schenkung
Doch das Gericht entschied zugunsten der Klägerin: Das Wohnrecht diene der gemeinsamen Lebensführung und könne nicht frei genutzt werden. Auch über den Baraltenteil habe die Ehefrau nicht allein verfügen können, da die Zahlungen dem gemeinsamen Lebensunterhalt dienten. Ein konkreter Plan dazu, dass die Klägerin bestimmte Geldsummen zur freien Verwendung (Vermögensaufbau) erhalten sollte, bestand am maßgeblichen Stichtag nicht.
FG Münster, Urteil v. 18.9.2025, 3 K 459/24 Erb, veröffentlicht mit dem Oktober-Newsletter des FG Münster
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
363
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
350
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
326
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
316
-
5. Gewinnermittlung
286
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
242
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
217
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
215
-
Teil 1 - Grundsätze
198
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
187
-
Einräumung eines Altenteils im Zuge der Hofübergabe
17.10.2025
-
AdV wegen unzureichender Aktenvorlage durch das Finanzamt
17.10.2025
-
Bestimmung der ortsüblichen Vermietungszeit für eine Ferienwohnung
16.10.2025
-
Sicherheitsleistung in Steuerhöhe nicht konstitutiv für Steueraussetzungsverfahren
16.10.2025
-
Alle am 16.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
16.10.2025
-
Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt mit späterer Veräußerung von GmbH-Anteilen
15.10.2025
-
Unkenntnis der Finanzbehörde bei einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen
13.10.2025
-
Keine Lesebestätigung bei Übersendung eines Einspruchs per E-Mail
13.10.2025
-
Alle am 9.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
09.10.2025
-
Konsequenzen aus der Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze
09.10.2025