Sicherheitsleistung in Steuerhöhe nicht konstitutiv für Steueraussetzungsverfahren
Hintergrund: Sicherheitsleistung für die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren
Die Klägerin beförderte in mehreren Fällen Schaumwein aus ihrem Steuerlager in Deutschland in ein Steuerlager in einem anderen Mitgliedstaat. Zu diesem Zweck eröffnete sie jeweils elektronisch ein Steueraussetzungsverfahren.
Zur Absicherung möglicher steuerlicher Risiken aus der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren hatte das Hauptzollamt zuvor eine Sicherheit festgesetzt, die die Klägerin geleistet hatte und die als sog. fortgesetzte Barsicherheit für die durchgeführten Beförderungen verwendet wurde.
Allerdings hätte die Höhe der Sicherheit im Falle einer Steuerentstehung nicht die volle Steuerhöhe abgedeckt. Aus diesem Grund setzte das Hauptzollamt gegen die Klägerin Schaumweinsteuer in Höhe der Differenz aus der möglicherweise entstehenden Schaumweinsteuer und der geleisteten Sicherheit fest, weil es der Auffassung war, dass die Leistung einer Sicherheit in Höhe der potentiellen Steuerhöhe konstitutiv für die Eröffnung eines Steueraussetzungsverfahrens war.
Das Finanzgericht (FG) gab der Klage gegen den Steuerbescheid statt.
Entscheidung: Steuerhöhe nicht konstitutiv für die Eröffnung eines Steueraussetzungsverfahrens
Der BFH wies die Revision des Hauptzollamts gegen die Entscheidung des FG zurück, weil er die Leistung einer Sicherheit genau in Höhe der möglicherweise entstehenden Steuer nicht als konstitutiv für die wirksame Eröffnung eines Steueraussetzungsverfahrens ansah.
BFH, Urteil v. 24.6.2025, VII R 33/22; veröffentlicht am 16.10.2025
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
386
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
363
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
337
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
333
-
5. Gewinnermittlung
304
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
265
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
230
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
224
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
214
-
Teil 1 - Grundsätze
204
-
Bestimmung der ortsüblichen Vermietungszeit für eine Ferienwohnung
16.10.2025
-
Sicherheitsleistung in Steuerhöhe nicht konstitutiv für Steueraussetzungsverfahren
16.10.2025
-
Alle am 16.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
16.10.2025
-
Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt mit späterer Veräußerung von GmbH-Anteilen
15.10.2025
-
Unkenntnis der Finanzbehörde bei einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen
13.10.2025
-
Keine Lesebestätigung bei Übersendung eines Einspruchs per E-Mail
13.10.2025
-
Alle am 9.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
09.10.2025
-
Konsequenzen aus der Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze
09.10.2025
-
Kein Vertrauensschutz bei sog. RETT-Blocker-Gestaltungen
08.10.2025
-
Übertragung einer Rücklage in Ergänzungsbilanzen
08.10.2025