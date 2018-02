Der Werbungskostenabzug für Aufwendungen während eines Auslandssemesters ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Bild: Haufe Online Redaktion

Das FG Münster hat entschieden, das eine an einer deutschen Hochschule eingeschriebene Studentin für Zeiträume von Auslandssemestern und Auslandspraktika keine Aufwendungen für die dortige Unterkunft und Verpflegung geltend machen kann, wenn sie im Inland keinen eigenen Hausstand unterhält.

In dem Urteilsfall absolvierte die Studentin zwei Auslands- und ein Auslandspraxissemester. Sie blieb in der inländischen Fachhochschule eingeschrieben und besuchte regelmäßig ihre Eltern. Das Finanzamt erkannt die Werbungskosten für Unterkunft und Verpflegung im Ausland nicht an. Das FG Münster gab dem Finanzamt recht. Nach Auffassung des Gerichts lagen die Voraussetzungen für eine doppelte Haushaltsführung nicht vor.

FG Münster, Urteil v. 24.1.2018, 7 K 1007/17 E, veröffentlicht am 15.2.2018