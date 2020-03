Tax Talks zur Zukunft der Steuerberatung

Zukunft aktiv gestalten – ein gemeinsames Ziel, 4 verschiedene Themenblöcke, 12 spannende Online-Impulsvorträge standen am Nachmittag des 10. März 2020 im Mittelpunkt der 1. Haufe Tax Talks.

Zukunft aktiv gestalten – ein gemeinsames Ziel, 4 verschiedene Themenblöcke, 12 spannende Online-Impulsvorträge standen am Nachmittag des 10. März 2020 im Mittelpunkt der 1. Haufe Tax Talks.

Schon vor Corona haben sich Weiterbildungsanbieter und Eventveranstalter mit Online-Formaten beschäftigt. Das Event Tax Talks, das Haufe am 10. März für Interessenten aus der Steuerbranche veranstaltet hat, ist ein Beispiel dafür, wie Wissensaustausch remote funktionieren kann.

Die Arbeitswelt wandelt sich fundamental – so auch die Branche der Steuerberater. Was es braucht, sind Orientierung und Sicherheit auf dem Weg Richtung Zukunft. Und genau das bot die erste Auflage der "Haufe Tax Talks", bei denen hochklassige Referierende aus dem Steuerfachbereich ihre Überlegungen, Ideen und Erfahrungen mit den Teilnehmern teilten – und zwar ohne dabei den eigenen Schreibtisch zu verlassen.

Virtual Classrooms – eine neue Art des Wissensaustausch

Alle Vorträge erfolgten online in einem virtual classroom. Alle Besucherinnen und Besucher und auch die Referierenden konnten sich Anfahrt und Übernachtungskosten sparen und von überall aus teilnehmen. Die Tax Talks darf man sich allerdings nicht als eine große Videokonferenz vorstellen: Wie bei einem echten Event hatten die Teilnehmenden verschiedenen Konferenzräume zur Auswahl, in denen unterschiedliche Vorträge stattfanden. Zu Beginn der Veranstaltung trafen sich über 120 Event-Besucher in einem virtuellen Foyer. Anschließend teilten sie sich per Mausklick in die verschiedenen Konferenzräume auf. Während der gesamten Veranstaltung konnten sie sich über den Chat auch mit anderen Teilnehmenden und mit den vortragenden Experten austauschen.

Die Aufzeichnung aller Vorträge finden Sie hier. Sie hatten alle eine Gemeinsamkeit: Sie beschäftigten sich mit der Zukunft der Steuerberatung. So zeichnete etwa Psychologin und Beraterin Judith Klups ein Zukunftsbild der Steuerberatung und stellte Ergebnisse einer Befragung unter Steuerberatern vor. Wie Kanzleipartner ihre Mitarbeiter in die Zukunft führen können und wie man Zukunftsstrategien in die Personalentwicklung übersetzen kann, darüber sprachen die Kanzleiberaterin Cordula Schneider, Angela Hamatschek und Kanzleiberater Ulf Hausmann.

Parallel referierten Steuerberater Michael Arndt, Unternehmensberater Jörgen Erichsen sowie Geschäftsführer Stefan Nowak über die Optimierung von Prozessen und Strukturen in der Steuerberatungskanzlei, die, wie man erfahren konnte, bereits heute komplett papierlos arbeiten kann. Nach einem Fazit und dem ersten Zukunfts-Fitness-Check mit Judith Klups ging es nach einer kurzen Pause in den zweiten Vortragsblock. Die drei Kanzleiberater widmeten sich diesmal der Kanzleikultur und der Erschaffung einer Vision, es ging um die Kanzlei-DNA. "Nebenan" sprachen die Steuerberater Tobias Meschede, Florian Gößmann-Schmitt und Peter Kusel über ihre Erfahrungen und Innovationen in der Mandantenkommunikation. Letzterer hat zusammen mit seinem Kanzleiteam eine eigene App entwickelt.

Nach 4,5 Stunden kamen alle übereinstimmend zu dem Fazit: "War eine super Veranstaltung!"

Herzlichen Dank an alle Beteiligten, insbesondere an die Referierenden Michael Arndt, Jörgen Erichsen, Florian Gößmann-Schmitt, Angela Hamatschek, Ulf Hausmann, Peter Kusel, Tobias Meschede, Stefan Nowak, Cordula Schneider und an die Moderatorin Judith Klups.